Valanga zona Tre Cime Lavaredo | 2 salvati

Rigopiano - "hotel costruito in zona a rischio Valanga " : Inoltre, dalla perizia, emerge che le scosse di terremoto registrate nella mattina del 18 gennaio non furono la causa della valanga che travolse l'hotel.

Rigopiano - periti : hotel su zona Valanga : 14.45 "Il bacino valanghivo al termine del quale si trovava l'hotel Rigopiano dimostra di avere tutte le caratteristiche per poter essere catalogato come un sito valanghivo, soggetto a fenomeni di magnitudo anche elevata, con tempi di ritorno variabili da 36 a 72 anni". Lo sostiene la relazione dei periti della procura di Pescara. I tecnici sottolineano "un'assoluta negligenza dei soggetti preposti nel non aver considerato l'area come ...