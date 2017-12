Usa | visite ufficiali con abiti e gioielli della sua azienda di moda | polemiche su Ivanka

Pompei - crollo in domus chiUsa a visite : 14.07 Ancora un crollo negli scavi di Pompei. A cedere una parete in un edificio chiuso al pubblico, la Casa della caccia ai tori. Le cause sono probabilmente da attribuire alle forti piogge dei giorni scorsi. Non ancora nota l'entità del danno: sul posto il soprintendente Massimo Osanna e i tecnici per effettuare i rilievi. Il 23 dicembre il ministro Franceschini sarà a Pompei per l'inaugurazione di nuove domus.