USA | fuori c’è il gelo | cane ritrovato completamente congelato Proprietario nei guai

USA - mamma denuncia : “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un procione” : Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un procione” I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita mentre stava dormendo nella loro casa a Philadelphia. La mamma l’ha trovata distesa sul pavimento e ricoperta di sangue.Continua a leggere I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita […] L'articolo Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un ...

USA - fuori controllo incendi California : 8.00 Ancora fuori controllo gli incendi che stanno devastando la California e che hanno portato all'evacuazione di oltre 200.000 persone. Nella contea di Ventura, una donna di 70 anni è morta mentre cercava di mettersi in salvo. L'ampio incendio a nord della città di Los Angeles si sta espandendo velocemente. Ieri aveva coperto una superficie di centinaia di km quadrati continuando a crescere a nord e ovest verso la contea di Santa Barbara. ...

L'attore Masterson fuori da The Ranch : è accUSAto di stupro : Una nuova grana colpisce Netflix dopo il caso Kevin Spacey. Nel giorno in cui il servizio di streaming ha annunciato che House of Cards non si fermerà prima della conclusione della stagione, ma piuttosto riprenderà con al centro della vicenda Robin Wright, nella fiction la moglie del presidente, arriva anche la notizia del licenziamento di Danny Masterson.L'attore della serie comica The Ranch è stato escluso dalla produzione dopo che sono ...

Emergenza migranti - nuovo strappo di Trump : gli USA fuori dal patto Onu : L'amministrazione Trump ha una politica su migranti e rifugiati non compatibile con il patto e rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche per consentire l'ingresso agli ...

Trump - gli USA fuori dal patto Onu su migranti : L'amministrazione Trump ha una politica su migranti e rifugiati non compatibile con il patto e rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche per consentire l'ingresso agli ...

Nuovo strappo di Trump : gli USA fuori dal patto Onu sui migranti : Il patto internazionale sui migranti e sui loro diritti (Global compact on migration), raggiunto alle Nazioni Unite nel settembre 2016, vede una pesante defezione: è quella degli Stati Uniti. La Casa Bianca, infatti, ha deciso di fare un passo indietro perché ritiene che la propria politica su migranti e rifugiati non sia compatibile con il patto. L'amministrazione Usa rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche ...

Lo strappo di Trump : USA fuori da patto Onu sui migranti - : L'intesa contiene "disposizioni che non sono in linea con le politiche americane", annuncia l'ambasciatrice Nikki Haley. E aggiunge: "Saremo noi a decidere come meglio controllare i nostri confini e ...

David Rossi - il fratello : “È stato appeso fuori dalla finestra e poi fatto precipitare. Qualcuno dovrebbe chiederci scUSA” : “Troppo spesso sui giornali si riporta la frase: ‘La famiglia di David Rossi sta cercando la sua verità’. È un’affermazione che non sopporto. Cosa è ‘la verità della famiglia’? La verità è unica ed è di tutti”. Esordisce così a “Di Sabato”, su Siena Tv, Ranieri Rossi, fratello di David, il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato da una finestra del suo studio di Rocca Salimbeni in ...

La 'tv' di Facebook pronta ad espandersi fuori dagli USA : Su Facebook Watch, partita ad agosto negli Usa, gli utenti della piattaforma di Mark Zuckerberg possono guardare in streaming diversi contenuti video: show, sport e anche produzioni originali. Un'...

USAno escavatore per furto da benzinaio Bottino di 600 euro - messe fuori uso telecamere sorveglianza : Chieti - Ignoti la notte scorsa intorno alle 4, hanno abbattuto con un escavatore la colonna self service di un impianto di carburanti che si trova lungo la tiburtina in località Brecciarola di Chieti. I ladri sono dapprima penetrati in un vicino vivaio dopo aver tagliato la rete di recinzione quindi si sono impossessati dell'escavatore ed hanno cosparso le strade adiacenti di chiodi e viti. Hanno messo fuori uso le telecamere di ...

Transparent - Jeffrey Tambor accUSAto di molestie : fuori dalla quinta stagione? : E' Transparent l'ultima serie tv a finire nell'occhio del ciclone delle accuse di molestie sessuali nel mondo dello show business americano e, nello specifico, il suo protagonista Jeffrey Tambor. L'attore, già la settimana scorsa, era stato accusato dall'ex assistente Van Barnes di alcuni comportamenti inappropriati nei suoi confronti.L'attore, però, aveva sminuito le accuse, sostenendo che provenissero da una persona "scontenta". ...

Italia fuori dal Mondiale : gli USA pensano al torneo delle escluse : ROMA - Un torneo pre-Mondiale con le grandi escluse, Italia compresa. È l'idea a cui, stando alla Espn, starebbe lavorando la Federcalcio statunitense . Un progetto ancora in una fase esplorativa e di ...

Italia fuori dai Mondiali. Gli USA propongono un torneo fra le escluse : Un piccolo "Mondiale" alternativo, un torneo fra le grandi escluse dalla Coppa del mondo in Russia del 2018. Fa già discutere l'idea degli Stati Uniti di lanciare una "controprogrammazione" la prossima estate. Gli americani sarebbero pronti a ospitare la manifestazione ospitando ...

RagUSA - fuori i piumini : arriva Attila : Da domani, lunedì 13 novembre, arriva Attila, la perturbazione artica che farà scendere e temperature in molte province italiane tra cui Ragusa.