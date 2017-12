Usa | al via la beatificazione di Alce Nero | il capo Sioux che sfidò il generale Custer

Usa - primo santo per i «pellerossa» : avviato l’iter per canonizzare Alce Nero : Da vescovi Usa ok a «processo» per il leggendario capo Sioux. Considerato il più influente leader indiano del XX secolo, in questa sua seconda vita Black Elk battezzò centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e vivendo una vita umile

La Corte d’Appello di Venezia è arrivata alla sentenza sulla caUsa in corso più antica d’Italia - avviata nel 1976 : La Corte d’Appello di Venezia ha emanato una sentenza sulla causa in corso più antica d’Italia, avviata nel 1976 contro lo Stato per una decisione della Capitaneria di porto di Venezia sul lungomare del Cavallino. Tutto era iniziato nel 1966, The post La Corte d’Appello di Venezia è arrivata alla sentenza sulla causa in corso più antica d’Italia, avviata nel 1976 appeared first on Il Post.

Maltempo - cade un albero nel Frusinate : chiUsa via Casilina a Villa Santa Lucia : Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è temporaneamente chiusa via Casilina dopo che un grosso albero è caduto sulla carreggiata al km 139. Lo comunica Astral Infomobilità. Nessun danno a persone e mezzi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Astral spa per gli interventi necessari. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Frusinate: chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia sembra essere il primo su ...

Una stazione ferroviaria a GerUsalemme sarà intitolata a Donald Trump : Il ministro dei Trasporti israeliano Yisrael Katz ha annunciato che intende intitolare una stazione ferroviaria che verrà costruita nel centro di Gerusalemme al presidente americano Donald Trump. «Il muro del pianto è il luogo più sacro per gli ebrei», ha The post Una stazione ferroviaria a Gerusalemme sarà intitolata a Donald Trump appeared first on Il Post.

RagUsa - eliminato mercato a Km zero di viale del Fante : eliminato il mercatino dei prodotti a km zero in viale del Fante a Ragusa, Morando: purtroppo avevamo ragione quando avevamo sollevato l’allarme

'Guerre commerciali' avviate da aziende Usa ai massimi del 2001 : Il tutto succede mentre l'America di Trump sta ridefinendo il suo ruolo nell'economia globale. Al giornale di proprietà di Jeff Bezos, il segretario al Commercio Wilbur Ross ha detto: "Come indicato ...

La donna che accUsava il sindaco di Mantova : 'Sms inviati per gioco' - : In un'intervista Elisa Nizzoli racconta com'è iniziata la vicenda che ha coinvolto Mattia Palazzi: "Volevo solo vantarmi un po' delle sue attenzioni nei miei confronti. La vicenda ha preso una piega ...

Hevia/ Il Musicista che ha inventato la prima cornamUsa elettrice (Concerto di Natale 2017) : Hevia è uno degli artisti protagonisti del Concerto di Natale 2017: l'inventore della cornamusa elettrice propone il suo brano più famoso e un duetto con Enrico Ruggeri.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:49:00 GMT)

Apple ammette “rallentamenti” su vecchi Iphone dopo gli aggiornamenti. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso “rallentamenti” dei vecchi Iphone dopo che vengono fatti gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple ammette : “Rallentati deliberatamente vecchi Iphone”. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi iPhone con gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Mantova - il pm chiede l'archiviazione per il sindacoL'accUsatrice : "Ho alterato i suoi messaggini" : Il primo cittadino, Mattia Palazzi, era accusato di aver chiesto favori sessuali in cambio del sostegno a un'associazione locale. La donna che lo accusava ha ammesso di aver alterato messaggi della chat erotica con il sindaco. Quindi li ha girati a terze persone ignare delle manomissioni. Ora ad essere indagata è lei.

Sindaco Mantova - chiesta archiviazione. AccUsatrice : manomessa la chat | : Mattia Palazzi era accusato di aver chiesto favori sessuali alla vicepresidente di un'associazione in cambio di contributi comunali. La svolta con l'interrogatorio della donna che ha ammesso di aver ...

Mantova - chiesta archiviazione per il sindaco accUsato di concussione - : Mattia Palazzi, primo cittadino dem, era accusato di aver chiesto favori sessuali alla vicepresidente di un'associazione in cambio di contributi comunali. La donna però aveva negato di averlo ...

Usa - via libera alla riforma fiscale di Trump : 'Il più grande taglio della storia' : Trump e i repubblicani sono convinti che la riforma, pur aumentando il debito, si ripagherà da sola, incrementando i ritmi di crescita già sostenuti dell'economia americana, creando più posti di ...