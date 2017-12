Uomini e Donne | Mariano Catanzaro è il nuovo tronista del Trono Classico

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani e Giorgio Manetti - un 2018 all’insegna dell’amore? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno in trasmissione anche nel 2018, sarà l'anno giusto per vederli innamorati?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne trono gay - Alex e Alessandro nella bufera Video : Vacanze di Natale piuttosto movimentate quelle di #Uomini e Donne. Negli ultimi giorni è successo praticamente di tutto: Mario e Claudio hanno riscoperto l'amore, Sonia Lorenzini e Emanuele si sono lasciati ed è stato 'eletto' il nuovo tronista Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari ora in carriera come dj. Chi sta facendo impazzare il #Gossip è una coppia che si appena formata e che, per colpa di uno scatto non accettato ...

Uomini e Donne : Sara in lacrime balla con Lorenzo - Emanuele va via : Uomini e Donne, Sara in lacrime durante la registrazione: tra Lorenzo ed Emanuele lo scontro è aperto Oggi negli studi di Cinecittà si è registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne. In studio sono presenti i tronisti: Nilufar Addati, Sara Affi Fella, Nicolò Birgante e Paolo Crivellin. Si parte mostrando l’esterna di Nilufar e Gianluca, […] L'articolo Uomini e Donne: Sara in lacrime balla con Lorenzo, Emanuele va via proviene ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Sossio Aruta innamorato? Lo scherzo del cavaliere (Trono Over) : UOMINI e DONNE, trono over Anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:02:00 GMT)

Uomini e donne Trono Over : Giorgio contro la Galgani? Video : #Uomini e donne torna dopo l'8 gennaio 2018, ma le news non smettono di interessare il pubblico. Memorabile l'ultima puntata del Trono Over, nella quale si sono registrati picchi di ascolto da record per via della querelle tra Gems e George e per le accuse ad Anna Tedesco, alla quale si contesta l'amicizia con il Manetti, da molti creduta una copertura per nascondere una tresca o, quantomeno, un reciproco interesse. Anna si è difesa e ha ...

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro nuovo tronista : Mariano Catanzaro Non c’è due senza tre. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un volto già noto al pubblico del dating show di Canale 5. Si tratta di Mariano Catanzaro, ventiquattrenne napoletano che nel salotto pomeridiano del Biscione ha ricoperto, per ben due volte, il ruolo del corteggiatore. Dopo aver tentato, senza successo, di conquistare Valentina Dallari prima e Desirèe Popper poi, per Mariano è arrivato il momento di ...

