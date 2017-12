UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 1° gennaio 2018

: @repubblica Tutti in cerca di un posto al sole. E l'italia affonda. - PMessali : @repubblica Tutti in cerca di un posto al sole. E l'italia affonda. - daringtodo : Pausa di riflessione per Franco e Luisa... #UnPostoalsole #upas - drunkofweasleys : RT @ShooterHatesYou: Un libro all’anno non è esattamente un obbiettivo prestigiosissimo, ma decimo posto non è male, dai Sardegna <3 A voi… - yusufkahveciolu : RT @ItaliaCharleroi: Ora in onda: Jovanotti - Un raggio di sole 1999 Top 39 Posto su Radio Italia Charleroi - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Jovanotti - Un raggio di sole 1999 Top 39 Posto su Radio Italia Charleroi -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 29 dicembre 2017)di Unaldi1°“fuori serie” quella di capodanno, in cui Guido (Germano Bellavia) avrebbe voluto salutare l’alba deltranquillo e a casa sua, mentre invece si ritroverà in una situazione irrequieta e particolare insieme a Mariella Altieri (Antonella Prisco) ed al vigile Cerruti (Cosimo Alberti). A consolare il nostro Guido sarà la vicinanza di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e degli altri condomini di Palazzo Palladini… Per tornare alle “normali” vicende della soap bisognerà aspettare martedì 2, giorno in cui a Upas arriverà la messa in onda della finale di Chef Parade. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unal. Ecco l’indirizzo: https://www.facebook.com/unalsutvsoap/ Attenzione: hai TELEGRAM sul tuo ...