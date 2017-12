Un Calcio al “Tempo” Previsioni Meteo per gli Stadi di Serie A | 19° Giornata- Venerdì

Un Calcio al “Tempo” - Previsioni Meteo per gli Stadi di Serie A : Sabato - Domenica 3 e Lunedì 4 Dicembre : Ben ritrovati a tutti Voi Tifosi. La 15° giornata della massima Serie calcistica sarà una lunga kermesse, incontri stavolta “spalmati” su tre giorni. il maltempo caratterizzerà alcuni incontri, specie nella giornata di Sabato 2 Dicembre. Sabato 2 Dicembre. Serale alle ore 20:45 tra Torino-Atalanta. Serata molto fredda, possibile debole nevischio. Clima molto freddo, […]

Un Calcio al “Tempo” - previsione per gli stadi di serie A Sabato 25-Domenica 26 e Lunedì 27 Novembre : Ben ritrovati ad un nuovo calcistico per la massima serie, ed il Tempo non sarà dei migliori. Alcuni big mach dovranno confrontarsi con un pò di pioggia, altri invece solo tante nuvole. Ma ecco i dettagli meteorologici… Le partite di Sabato Si inizierà ancora dall’anticipo di Sabato 25 Novembre. Alle ore 15:00 si confronteranno Bologna-Sampdoria. […]

Un Calcio al “Tempo” - previsione per gli stadi di serie A- Sabato 4 e Domenica 5 Novembre : Dodicesimo appuntamento per la serie A, e stavolta su alcuni campi di calcio cadrà la pioggia. Precipitazioni che interesseranno maggiormente le sfide Domenicali, mentre nella giornata di Sabato avremo un aumento delle nubi ma con pochi fenomeni. Meteo Weekend –>Clicca Qui Sabato 4 Novembre Primo fischio d’inizio alle ore 18:00 per Bologna-Crotone. Tempo un pò […]

Un Calcio al “Tempo” - previsioni per gli Stadi di Serie A-Sabato 28 / Domenica 29 e Lunedì 30 Ottobre : Fitto puntamento calcistico in questa settimana, con la seria A impegnata in doppio appuntamento. Dopo i confronti avvenuti ad inizio settimana, l’attenzione dei Tifosi si sposta nel prossimo fine settimana. Bel Tempo per tutti gli Stadi italiani, ma situazioni ventose. Le Partite di Sabato Si comincerà nel pomeriggio di Sabato 28 Ottobre, alle ore 18:00. […]

Un Calcio al “Tempo” - previsione per gli stadi di Serie A – Martedì 24 e Mercoledì 25 Ottobre : Doppio appuntamento settimanale, quello che aspetta la massima Serie calcistica. Decima giornata di andata. Le squadre ritroveranno un Meteo più asciutto rispetto al fine settimana appena trascorso. Bel Tempo per tutti gli incontri, ma con temperature molto fresche. Toccherà a Inter-Sampdoria nella serata di Martedì 24 Ottobre alle ore 20:45. Clima molto fresco e temperatura […]