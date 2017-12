Un anno di ERSU Messina | ecco il bilancio

LIVE Biathlon - 15 km femminile Oestersund in DIRETTA : gara senza pronostico - le azzurre vanno a caccia del podio! : Bentrovati per la DIRETTA LIVE della 15 km di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon, che assegna i primi punti validi per la classifica generale. Assenti Laura Dahlmeier e Gabriela Koukalova, appare piuttosto difficile individuare una favorita per la vittoria della prima prova individuale di Coppa del Mondo. L’austriaca Lisa Hauser e la francese Marie Dorin Habert sembrano disporre di una marcia in più, ma ...