Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso, ha ucciso laa coltellate e poi hato di suicidarsi. E' accaduto a Scandicci, nel fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per protesta, era salito sulle impalcature della cupola del Duomo di Firenze. La coppia ha due figlie di 8 e 14 anni che, al momento della tragedia, non erano in casa. A dare l'allarme la figlia più grande, appena rientrata.(Di venerdì 29 dicembre 2017)