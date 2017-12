Trasporti pubblici | la Giunta approva documento su livelli minimi di servizio

Trasporti pubblici - Lo Russo (Pd) : Comune Torino brancola nel buio : Torino, 28 dic. (askanews) 'Siamo disponibili a collaborare nel costruire un percorso di salvataggio e rilancio di Gtt (azienda di trasporto pubblico, ndr). Chiediamo serietà, chiarezza e coraggio'. ...

Roma mette mano a viabilità e Trasporti pubblici : ecco gli interventi : interventi per la messa in sicurezza stradale sono stati predisposti dal Campidoglio. “Fornitura di nuove pedane bus, installazione di impianti semaforici intelligenti e attività culturali per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale. Per il 2018 sono stati messi…Continua a leggere →

Transdolomites* muse trento : convegno su una nuova politica per i Trasporti pubblici alpini - domani 27 novembre - : Verso una nuova politica per i trasporti pubblici alpini che avrà luogo al muse, museo delle Scienze Corso del Lavoro e della Scienza, 3, trento TN, lunedì 27 novembre 2017, ore 14.30 " 18.00. ...

Scioperi dei Trasporti in Italia A rischio servizi pubblici - treni e aerei : Si ferma anche il mondo della scuola: docenti, dirigenti e personale Ata di ogni ordine e grado in Italia e all'estero delle sigle Cobas-Confederazione dei comitati di base, Usb e Cib-Unicobas, oltre ...

Domani sciopero nazionale - Trasporti pubblici a rischio - ecco gli 'orari di rispetto' - a Roma aperti i varchi Ztl : Domani a rischio disagi per lo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dall'Unioni sindacali di base. I sindacati protestano, spiegano sul loro sito contro la Legge di ...

Sciopero - domani venerì nero per Trasporti e servizi pubblici : Un altro venerdì nero per i trasporti e i servizi pubblici. domani, 10 novembre, sarà un giorno di caos per i trasporti urbani, gli aerei, le navi e i treni e per uffici pubblici, fabbriche, scuole e ...

Sciopero generale Trasporti dal 9/11 di 24 ore : treni e mezzi pubblici a rischio Video : Lo #Sciopero generale trasporti del prossimo 9 e 10 novembre di 24 ore è stato proclamato dai sindacati autonomi Cobas, Usb e Cib Unicobas. Continuano dunque le agitazioni dei lavoratori gia' iniziate con lo Sciopero dello scorso 27 ottobre. Saranno previsti possibili disagi in tutte le citta' della penisola che riguarderanno tutti i settori dei trasporti, della scuola e dei servizi sanitari. La protesta dei sindacati e dei lavoratori si muove ...

Sciopero generale Trasporti dal 9/11 di 24 ore : treni e mezzi pubblici a rischio : Lo Sciopero generale trasporti del prossimo 9 e 10 novembre di 24 ore è stato proclamato dai sindacati autonomi Cobas, Usb e Cib Unicobas. Continuano dunque le agitazioni dei lavoratori già iniziate con lo Sciopero dello scorso 27 ottobre. Saranno previsti possibili disagi in tutte le città della penisola che riguarderanno tutti i settori dei trasporti, della scuola e dei servizi sanitari. La protesta dei sindacati e dei lavoratori si muove ...

Scioperi - oggi si fermano Trasporti e servizi pubblici. Rischio disagi - : Venerdì 27 ottobre possibili blocchi per treni, aerei e mezzi pubblici: sono previsti disagi nelle ore di punta. Astensione dal lavoro anche nelle scuole. Ecco chi ha aderito e quali sono le fasce ...

Venerdì nero per Trasporti e mezzi pubblici : Per il trasporto aere lo stop è dalle 10 alle 14; per quello ferroviario e marittimo dalle 9 alle 13, per il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13 - Si annuncia un Venerdì complesso nelle maggiori ...

SCIOPERO 27 OTTOBRE 2017/ Oggi stop Atm Atac mezzi pubblici Trasporti e servizi : orari e info (ultime notizie) : SCIOPERO 27 OTTOBRE 2017, venerdì di disagi per i viaggiatori: stop a trasporti e servizio pubblico, orari e info nelle principali città italiane. Colpite Torino, Milano e Roma(Pubblicato il Fri, 27 Oct 2017 03:50:00 GMT)

Sciopero 27 ottobre Trasporti pubblici e treni : orari e fasce garantite per Milano - Torino - Roma - Napoli : Domani 27 ottobre uno Sciopero nazionale coinvolgerà i trasporti pubblici di molte città italiane tra cui Milano, Torino, Roma e Napoli ma anche trenitalia e Italo in determinati orari della giornata, per non parlare dei trasferimenti in nave ed aereo. Quali le fasce protette e garantite e quali al contrario quelle in cui gli autisti incroceranno le braccia? Di seguito sono raccolti tutte le informazioni relative alla mobilitazioni, almeno ...

Milano - sciopero il 27 ottobre. Nuovo venerdì nero per i Trasporti pubblici. A rischio bus e metrò : sciopero generale della Confederazione unitaria di base trasporti. Manifestazione di protesta alle 10 con partenza da largo Cairoli

Roma. Sciopero - venerdì nero per i Trasporti pubblici : Roma. Sciopero, venerdì nero per i trasporti pubblici – venerdì 27 ottobre anche il trasporto pubblico romano sarà a rischio per lo Sciopero generale nazionale... L'articolo Roma. Sciopero, venerdì nero per i trasporti pubblici su Roma Daily News.