Tournée 4 Trampolini 2018 - prima tappa Oberstdorf : programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Con la qualificazione di oggi pomeriggio è ufficialmente iniziata l’edizione numero 66 della Tournée dei Quattro Trampolini, storica competizione di salto con gli sci. Saranno otto i salti che dovranno affrontare gli atleti nelle varie tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen per decidere chi succederà a Kamil Stoch nell’albo d’oro. Per quanto riguarda Oberstdorf, le gare saranno visibili su ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : tutti gli accoppiamenti e i qualificati della prima tappa di Oberstdorf : Cinquanta atleti per 30 posti nella seconda serie di salti. 25 passeranno direttamente vincendo lo scontro diretto con il proprio avversario, mentre gli altri cinque sono destinati agli sconfitti con il punteggio maggiore. Domani, alle 16.30, si disputerà la prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 da Oberstdorf, in Germania. Il primo passo verso la conquista dell’edizione numero 66 della competizione itinerante, che si ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : Richard Freitag il migliore in qualificazione ad Oberstdorf - Insam passa : Con sei punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Richard Freitag ha iniziato nel migliore dei modi la Tournée dei Quattro Trampolini 2018. Il tedesco, già leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha stabilito il miglior punteggio di giornata nella prova di qualificazione sul trampolino HS 137 di Oberstdorf, in Germania, confermando i gradi di favorito per la vittoria finale nella Tournée. L’intera qualificazione è ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : le date e gli orari delle quattro tappe. Il calendario ed il programma completo : Domani, alle 16.30, prenderà il via l’edizione numero 66 della Tournée dei quattro Trampolini, storica competizione che caratterizza la stagione del salto con gli sci. Dopo le prime uscite stagionali, per la prima volta gli atleti si troveranno di fronte ad una prova in cui è fondamentale solo vincere: 8 salti, chi otterrà la miglior sommatoria dei punteggi succederà a Kamil Stoch nell’albo d’oro. la competizione si svolge a ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : ad Oberstdorf si delineano le gerarchie : Finalmente si comincia: il primo grande evento della stagione del salto con gli sci è alle porte e domani, con la prova di qualificazione da Oberstdorf, prenderà il via l’edizione numero 66 della Tournée dei Quattro Trampolini. La prima competizione, come detto, sarà ospitata sul trampolino di Oberstdorf. L’impianto sorge dove già nei primi decenni del secolo scorso il salto con gli sci aveva preso piede, diventando uno dei poli ...

Tournée 4 Trampolini 2018 - gli italiani presenti e le loro ambizioni. Insam - Colloredo e Bresadola cercano punti : Saranno tre gli azzurri impegnati nella Tournée dei Quattro Trampolini 2018: Alex Insam, Sebastian Colloredo e Davide Bresadola difenderanno i colori azzurri nel primo grande appuntamento dell’anno per il salto con gli sci. Quale può essere il loro obiettivo? Fino ad ora, nessuno dei tre è entrato in zona punti in stagione. Sarà questo il target? Difficile chiedere di più, data anche la natura della competizione. Il KO System, che prevede ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : il ‘Grande Slam’ di Sven Hannawald resta un’utopia per i campioni di oggi? : Ormai 16 anni fa, il saltatore tedesco Sven Hannawald si impose nell’edizione numero 50 della Tournée dei Quattro Trampolini, completando il Grande Slam: in quell’occasione, infatti, era riuscito a vincere tutte e quattro le gare, diventando il primo uomo a riuscire in questa impresa. Da allora, nessuno è più riuscito a replicare quanto fatto da Hannawald. Il suo record è destinato a rimanere un caso isolato nella storia di questo ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : i convocati dell’Italia. Tre gli azzurri al via : Saranno Davide Bresadola, Sebastian Colloredo ed Alex Insam i tre gli azzurri che prenderanno parte al celebre torneo dei Quattro Trapolini, in programma da venerdì 29 dicembre a sabato 6 gennaio. Gli azzurri saranno impegnati sin dal primo giorno nelle qualifiche dal trampolino tedesco HS137 di Oberstdorf (Germania), la cui gara si terrà il giorno successivo. Poi il trasferimento a Garmisch (Germania) per l’appuntamento di martedì 1 ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : i favoriti. Freitag e Wellinger in missione contro Kraft - Stoch e Tande : Chi succederà a Kamil Stoch? Poco più di un anno fa il polacco ha conquistato la prima Tournée dei Quattro Trampolini della carriera, andando così a mettere la ciliegina sulla torta ad un palmarés che ora è praticamente perfetto. Come ogni anno, però, la competizione itinerante tra Germania e Austria infiammerà il popolo del salto con gli sci a cavallo delle festività, fino ad incoronare un nuovo vincitore il prossimo 6 gennaio a Bischofschofen, ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : alla scoperta delle quattro località che hanno fatto la storia del salto con gli sci : Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a ...