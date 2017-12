Totti | ' Roma candidata allo scudetto' De Rossi | ' La favorita resta la Juve'

Roma - Totti premiato con il 'Player Career Award' : Totti , al margine della premiazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo del calcio che da qualche mese sta guardando da un'altra prospettiva. "Il calcio rispetto ai tempi nostri è cambiato,...

Roma - Totti : 'Ho preferito il calcio ai soldi. Non penso di fare l'allenatore - su Salah...' : Io sono aperto a scuole e accademie, da esse possono trarre vantaggio persone in tutto il mondo. In questo momento non sto pensando di fare l'allenatore, quando pensi di farlo ti scatta qualcosa ...

Roma - parla Dzeko : il rapporto di alti e bassi con Spalletti - l’addio di Totti e un parere su Di Francesco : Protagonista dello Slideshow di Roma TV, che ha ripercorso il 2017 giallorosso, Edin Dzeko ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito a cominciare dal rapporto di alti e bassi avuto con Spalletti: “Nei primi sei mesi non è stato facile. Una volta giocavo, quella dopo no ma è un grande allenatore. Ha fatto il record di punti, speriamo DI Francesco possa farne di più, portando qualche trofeo. Anche grazie a Spalletti, sono diventato ...

Totti : 'Preferivo l'era del calcio romantico - ora è tutto business' : Ora le mie priorità sono di investire e promuovere la Roma in tutto il mondo", ha aggiunto l'ex numero 10 giallorosso. "Cerco di avere i miei consulenti per ogni investimento, ma per me l'...

Serie A Roma - Totti : "Non penso di fare l'allenatore" : Da addetto ai lavori, tuttavia, ha vissuto in prima persona il profondo mutamento del mondo del calcio dal punto di vista economico. "Per me gli aspetti più Romantici restano la fedeltà e l'...

Roma, senti Totti: "Questo calcio è solo business. Allenatore? Per ora no…" Roma, senti Totti- Ospite alla Dubai International Sports Conference, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo recente addio al calcio, sul suo prossimo futuro e sul calcio di oggi. Tiratine d'orecchie per gli ...

Roma - Totti : 'Io allenatore? Per ora no - in futuro vedremo' : SU SALAH - Totti si è anche espresso sul duello del calcio mondiale, quello tra l'argentino e il portoghese: ' Il migliore al mondo è Messi. Ma non ditelo a Cristiano Ronaldo e Neymar (ha detto ...

Liga Promises - torneo europeo Under12 : Totti jr debutta con la Roma : Roma - È iniziata la ventiduesima edizione de La Liga Promises . Questa mattina, a partire dalle ore 10, ha preso avvio il torneo calcistico giovanile dedicato alla categoria Under 12, al quale ...

Roma : Totti a Dubai - ecco perché : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nella ricca agenda dei lavori odierni merita attenzione il convegno a tre voci sulle strategie dei top club in Europa. Ferran Soriano, ceo del Manchester ...

Roma - Totti è atterrato a Dubai per l'International Sports Conference : A Dubai si ritroveranno i più grandi personaggi del mondo del calcio, divisi nelle varie categorie dei Globe Soccer Awards 2017. Ci sarà Maradona, ci saranno tanti campioni candidati. Ci sarà ...

C’è Roma anche dopo Totti. E che Roma : Francesco Totti fissa Igor Tudor, porta il dito indice della mano sinistra verso il naso, poi rivolge mano sinistra col palmo rivolto la bocca e il pollice piegato all’interno, infine la sposta sul petto ruotandola di 90 gradi e la muove dal basso verso l’alto: “Stai zitto, sono 4, vai a casa”. Questa immagine datata 8 febbraio 2004 è l’emblema della sfida tra Roma e Juventus almeno quanto il gol annullato a Turone del 1981. ...

Roma - alla cena di Natale con Totti e tutta la squadra Venditti sbaglia le parole dell’inno. Max Giusti : “La sappiamo meglio di te” : La Roma ha festeggiato il Natale con una cena (il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Roma Cares, come riporta Repubblica). Una festa, alla quale hanno partecipato i giocatori ma anche alcuni ospiti, come Antonello Venditti e Max Giusti. Protagonista di una gaffe che gli è costatata battute e critiche sui social è stato proprio il cantautore Romano che, intonando l’inno scritto da lui, ha cambiato le parole di ...

Roma - Bruno Conti : 'Totti? Il suo addio al calcio è stato forzato come il mio' : Roma - ' Francesco dalla Roma e dalla Nazionale ha avuto tutto, ma se vogliamo il nostro addio è stata una cosa un po' forzata e con mancanza di rispetto. Io ho deciso di smettere e non andare in un'...

Roma - Bruno Conti sull'addio di Totti : "Ne meritava uno migliore" : ... 'Quello era un gruppo stupendo, c'era scetticismo, ma alla fine abbiamo battuto quasi tutto il mondo. In chi mi rivedo? Diciamo Florenzi. Alessandro è tanta roba in fase offensiva e difensiva. Ha ...