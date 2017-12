Terrorismo espulso foreign fighter con contatti nella Bassa

Terrorismo - espulso foreign fighter in contatto con estremisti in Siria e con operaio arrestato a Brescia : Il 28enne di origini kosovare residente in provincia di Bolzano è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un provvedimento firmato dal ministro...

Alessandria - mimò il lancio di una bomba contro i poliziotti : marocchino espulso per Terrorismo : 'Non vi dovete avvicinare, io parlo solo col mio Dio', ha detto poco prima di mimare il lancio di una bomba contro due poliziotti. Le parole pronunciate da Mounir Naimi, marocchino radicalizzato alla ...

Terrorismo - Viminale : espulso un tunisino. Violento in carcere si definiva 'terrorista' : Si tratta di un 49enne residente a Firenze emerso sin dal 2004 in diverse indagini investigative condotte in Toscana nell'ambito del contrasto all'estremismo religioso

Terrorismo - voleva unirsi allo Stato islamico : espulso 35enne. Su FB : "Trasformerò i vostri paesi in una bara" : Gli investigatori hanno monitorato a lungo diversi profili Facebook e Instagram. Più volte il marocchino ha espresso la volontà di unirsi allo Stato islamico e...

Terrorismo - espulso marocchino : progettava accoltellamenti : Un cittadino marocchino è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di un 37enne: l'uomo aveva postato sui social contenuti di propaganda jihadista oltre a manifestare l'...

AntiTerrorismo - Viminale : espulso oggi un 40enne marocchino : Roma, 7 nov. (askanews) Con un provvedimento firmato dal ministro dell'interno, Marco Minniti, è stata eseguita oggi l'espulsione di un cittadino marocchino, per motivi di sicurezza dello Stato. Lo ha ...

Terrorismo - “salafita tra i migranti” : 25enne tunisino rintracciato a Milano ed espulso : È il novantunesimo cittadino straniero espulso dal ministro dell’Interno, ma quella di oggi del Viminale sembra un’azione diversa dalle altre. Nei casi precedenti si trattava di persone presenti in Italia da tempo, che si erano radicalizzate o avevano avuto contatti anche indiretti con autori di stragi in nome di Isis. In questo caso invece l’uomo era arrivato da poco dalla Tunisia. Il warning però era arrivato da tempo alle ...

Allarme Terrorismo : espulso imam pericoloso - aveva predicato in Brianza : aveva predicato anche in centri culturali islamici della provincia di Monza e Brianza, oltre che nel lecchese e a Cinisello Balsamo, l'imam espulso nei giorni scorsi in attuazione del decreto firmato ...

Terrorismo : espulso imam in Lombardia : LECCO, 31 OTT - Sono andati a prenderlo a casa, ha lasciato le cinque figlie e la moglie in lacrime e ha seguito i carabinieri in caserma. Da lì Idriz Idrizovic, 39 anni, kosovaro, predicatore nelle ...

Terrorismo : Lecco - espulso predicatore kosovaro (2) : (AdnKronos) - Dall’attività di collaborazione tra il Ros e la Polizia tedesca è emerso anche che che Idrizovic ha intrattenuto relazioni con la comunità islamica kosovara presente in Germania, nella città di Dortmund. Per tale motivo, nel periodo compreso tra l'8 e il 15 dicembre 2016, ha effettuato

Terrorismo : Lecco - espulso predicatore kosovaro : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Il Ros e il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco hanno dato esecuzione a un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza nazionale nei confronti di Idriz Idrizovic, kosovaro, in passato imam presso un centro culturale islamico nel lecchese, con diversi collegament

Terrorismo - espulso pachistano : cercava possibili obiettivi in Italia : Faceva parte di una rete di connazionali 'impegnata in attività ricognitive finalizzate a possibili azioni controindicate nel nostro Paese'. Ossia il monitoraggio su possibili obiettivi di attentati. ...

Terrorismo : espulso pachistano : (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Con un provvedimento firmato dal ministro dell'interno, Marco Minniti, è stata eseguita l'espulsione di un cittadino pachistano, per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta ...

Allarme Terrorismo a Napoli - pachistano 27enne espulso dall'Italia : monitorava potenziali obiettivi : Con un provvedimento firmato dal ministro dell'interno, Marco Minniti, è stata eseguita l'espulsione di un cittadino pachistano, per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di un...