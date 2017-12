Terra dei fuochi | sversano e bruciano rifiuti tossici | 5 denunce

InTerrail nel Bonus18 : la proposta dei Pischelli In Cammino : Amo la politica perché è l'arte attraverso la quale una società progredisce, si regola e si evolve. Io la immagino come un'orchestra, un insieme di strumenti musicali, diversi per qualità e numero, necessari all'esecuzione di una composizione musicale.Oggi non se la passa bene perché, come ogni forma d'arte, dipende da chi se ne fa interprete. A volte l'artista è bravo e a volte non lo è. Tutto ...

Maltempo ostacola rientro dei migranti salvati nel MediTerraneo : Per domani mattina è attesa nel porto di Pozzallo la nave con i 373 migranti salvati ieri davanti le coste libiche. Provengono da 18 paesi. Il 2017 si chiude comunque con una flessione del 37% degli ...

Francesco : vediamo Gesù nei figli dei disoccupati e dei migranti. In Terrasanta due Stati e confini riconosciuti : Papa Fransceco ha rinnovato il suo appello alla solidarietà sociale e in particolare all'accoglienza dei migranti nelle messe della vigilia e di Natale. Altro tema caro al Pontefice e ribadito anche ...

Il Natale di Papa Francesco : "Vedo Gesù nei volti dei bambini. In Terra Santa coesistano due Stati" : Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro Terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente"

Borghetto - atTerrato sul lungomare l'elicottero Agusta dei Carabinieri : Questa mattina l'elicottero Agusta dei Carabinieri, nel corso del servizio di pattugliamento territoriale, è atterrato sul lungomare di Borghetto. Il Sindaco Giancarlo Canepa ha ringraziato il ...

Natale - Viterbo SotTerranea : nella Città dei Papi visite guidate a gallerie e presepe : Durante le festività natalizie lo staff di Tesori d' Etruria è pronto ad accogliere e trasportare nel mondo del fantastico e dell'immaginario bimbi e giovanissimi attraverso una vasta serie di ...

Terra dei Fuochi - così i veleni : I giovani nati e cresciuti nella Terra dei Fuochi o vicino all'Ilva di Taranto potrebbero avere danni al Dna da risultare poi o sterili o a fertilità compromessa. L'inquinamento potrebbe incidere in ...

Obiettivo Terra 2018 : al via la nuova edizione del concorso nazionale dedicato alle bellezze dei Parchi e delle Aree Marine Protette d’Italia : Al via dal 21 dicembre 2017 “Obiettivo Terra” 2018, la nuova edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e ...

Roghi tossici - rifiuti pericolosi interrati - solventi sversati nelle falde acquifere : “Ecco la Terra dei fuochi di Roma Est” : Roghi tossici, ma non solo. Presenza di rifiuti pericolosi inTerrati, sversamenti fuori controllo da parte degli insediamenti industriali e possibile presenza di solventi nei pozzi. E ancora: controlli ambientali carenti, monitoraggi parziali e autorizzazioni integrate non complete. Gli abitanti di Roma Est parlano di “Terra dei fuochi”. Una relazione della ex Asl Roma B (oggi Roma 1) firmata dal direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ...

Periferie - report del Parlamento : ‘Disagio e conflitti sociali per 15 milioni di italiani’ A Roma ‘rischio nuova Terra dei fuochi’ : Un investimento di 25 miliardi in 10 anni per la rigenerazione urbana delle Periferie italiane. E poi coordinamento delle forze di polizia, lotta alle occupazioni abusive, ripensamento e rinnovamento urbanistico dei quartieri, arrivando anche alle demolizioni e alle ricostruzioni (con criteri moderni) dei vecchi complessi popolari. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle ...

Terra dei Fuochi : il cibo è sano - le persone no : 'Mi auguro che tra 5-10 anni si trasformi di nuovo in terreno agricolo, dato che questa è una delle più fertili al mondo', dice De Biase. Se sui prodotti agricoli si può tirare un sospiro di sollievo,...

Ryanair fa dietrofront : 'Riconosceremo i sindacati dei piloti'. Oggi aerei a Terra per lo sciopero del personale : 'Ryanair - si legge in una nota - cambierà la sua politica di lunga data di non riconoscere i sindacati al fine di evitare qualsiasi minaccia di interruzione del servizio ai suoi clienti e ai suoi ...

Rifiuti - l’inchiesta di Livorno : aziende come Fort Knox e know-how da Terra dei Fuochi. “Portami rifiuti non troppo chanel” : Il trucco era lo stesso dei camorristi, il girobolla che trasforma rifiuti pericolosi in scarti inoffensivi. Le stesse aziende, più che capannoni per trattare la spazzatura, sembravano le ville inespugnabili dei capiclan. Gli arrestati di Livorno non c’entrano niente con le attività mafiose della Terra dei Fuochi, ma ne avevano replicato il know-how. Anche la Toscana, e da tempo, ha scoperto che la monnezza è oro. Basta falsificare le ...

Terra dei Fuochi non è una fake news. Il report di Regione Campania è incompleto : L’intera Regione Campania è di 13.595 kmq. Posto che il rapporto di conversione kmq/ettaro è 0,001 ha/kmq vuol dire quindi circa 13.595.000 ettari di territorio regionale complessivi. Di questi il territorio produttivo agroalimentare è pari a circa 136.872 ettari, cioè non più del dieci per cento dell’intero territorio regionale. Di questo dieci per cento sono stati esaminati circa 55mila ettari di terreno agricolo, cioè quindi circa ...