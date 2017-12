Tennis | Hopman Cup 2018 | Roger Federer osservato speciale a Perth Italia assente per il

: #Federer è a Perth per la #HopmanCup. Intanto, lo svizzero ha lanciato la moda del #quokkaselfie - sportface2016 : #Federer è a Perth per la #HopmanCup. Intanto, lo svizzero ha lanciato la moda del #quokkaselfie - TennisWorldit : Hopman Cup - Data e ora di tutte le partite di Roger Federer - apicella57 : RT @vincenzoarmetta: ormai ci siamo ultimi 3 giorni di esibizioni per alcuni tennisti tra cui serena che torna in campo a sfidare l'ostapen… - vincenzoarmetta : ormai ci siamo ultimi 3 giorni di esibizioni per alcuni tennisti tra cui serena che torna in campo a sfidare l'osta… - Matt_Orlandi : RT @sportface2016: #HopmanCup | #Federer accompagnato dalla moglie e i quattro figli -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Spetterà all’ormai tradizionale appuntamento dellaCup dare il via alla stagionedelmondiale. Il famoso torneo a squadre miste, che si disputerà in Australia adal 30 dicembre 2017 al 6 gennaio, animerà la scena dando indicazioni utili anche in funzione del primo Slam dell’anno, ovvero gli Australian Open, previsti dal 15 al 28 gennaio. Sono otto le squadre che prenderanno parte alla rassegna australiana e la prima sorpresa è l’assenza della Francia, che l’anno scorso si impose con la coppia formata da Kristina Mladenovic e Richard Gasquet. Rispetto all’ultima edizione non sono state invitate neppure Spagna, Gran Bretagna e Repubblica Ceca, mentre al loro posto calcheranno il cemento oceanico Belgio, Canada, Giappone e Russia. Nella formazione della Germania, Angelique Kerber sostituirà Andrea Petkovic, mentre per i padroni di casa dell’Australia ...