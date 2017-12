Tallulah Willis La nuova vita della figlia di Bruce e Demi Moore | Mi sentivo

Tallulah Willis - la figlia di Bruce e Demi Moore in bikini su Istagram : “Dedicato a tutti quelli che a 13 anni mi dicevano che ero brutta” : Si chiama Tallulah Willis ed è la figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Una ragazza che deve aver avuto un’adolescenza tesa perché, stando alle sue parole, “tutti si domandavano come mai due genitori così belli avessero messo al mondo una figlia come lei”. Quindi brutta. Così Tallulah ha iniziato a seguire strade sbagliate: “Ho iniziato a non mangiare e a perdere peso, e sono arrivata a circa 43 chili. Ho perso le curve e ...