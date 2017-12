: Sylvie Lubamba, la libertà come regalo di Natale: tornerà in tv con Chiambretti? - giuseppe_alto : Sylvie Lubamba, la libertà come regalo di Natale: tornerà in tv con Chiambretti? - flaviotiravento : ...miracolo di bergoglio...Sylvie Lubamba torna libera il giorno di Natale: «In carcere ho trovato la fede» - blogtivvu : Sylvie Lubamba esce dal carcere e sogna ancora la TV - Simone_JMR : LE PRIME PAROLE DI #SYLVIELUBAMBA FUORI DAL CARCERE! -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) La ritrovata liberta' e la voglia di iniziare un nuovo percorso di vitadi. Il 25 dicembre #sotto l’albero unspeciale. La luce, l’aria e la voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo aver scontato il suo debito con la giustizia. La quarantacinquenne VIDEO era stata condannata a tre anni e quattro mesi per uso improprio di carte di credito altrui. La fiorentina si è lasciata alle spalle il carcere di Rebibbia ed ha parlato della sua esperienza dietro le sbarre in un’intervista concessa al settimanale Spy. ‘Mi ero pentita gia' dodici anni fa per quello che avevo fatto’. Al settimanale di Alfonso Signoriniha spiegato che era convinta che il reato cadesse in prescrizione. ‘La giustizia è lenta ma alla fine arriva’. In carcere la show girl ha perso dieci chili ed ha incontrato Dio. La fede e le sacre letture hanno ...