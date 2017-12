SwitchLa Nintendo Switch “piegata” al 34C3 da Plutoo | Derrek e naehrwert

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 29 dicembre 2017) La conferenza aldelè finita poche ore fa con tante sorprese.Gli sviluppatori talentuosihanno mostrato ancora una volta la fragilità del sistema di sicurezza dell’ultima console,la.In parole povere ora è possibile ottenere l’accesso al file system,alla rete,alla porta USB e controller ed è possibile produrre grafica semplice, ma senza rendering GPU . Ovviamente non è tutto, ad esempio, non si può ancora sentire alcun suono,ma questo certamente è solo una questione di tempo.Gli homebrew arriveranno sul firmware 3.0.0 inoltre, il team dibrew e Reed stanno lavorando insieme per aggiornare la libreria homebrew libnx , che è stata rilasciata pochi mesi fa .Tutto questo grazie al trick sul gioco PuyoPuyo Tetris (disponibile nel video al minuto 1:16).Per finire la console è dotata di un sistema ...