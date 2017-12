Svelata la data prèmiere di Don Matteo 11 | anticipazioni e promo con Terence Hill e Nino

Furi : Svelata la data di uscita della versione Switch : Qualche tempo fa, The Game Bakers aveva annunciato l'arrivo del suo particolare Furi su Nintendo Switch, la versione per la console ibrida che si va ad affiancare a quelle già disponibili per PlayStation 4, PC e Xbox One.Ora, grazie alla segnalazione di Mynintendonews sappiamo quando il titolo arriverà su Switch: i giocatori potranno mettere le mani su gioco il prossimo 11 gennaio.Per chi non lo sapesse, Furi è un hack and slash dalle tinte ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus e S9 Mini - Svelata la versione del 'fratello maggiore'. Caratteristiche : data di uscita e prezzo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e S9 Mini, svelata la versione del 'fratello maggiore'. Caratteristiche: data di uscita e prezzo Samsung Galaxy S9, S9 Plus e S9 Mini, svelata la versione del 'fratello ...

The Escapists 2 : Svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch : The Escapists 2, particolare e apprezzato titolo indie già disponibile per PS4, Xbox One, PC e del quale vi abbiamo proposto la nostra recensione, si appresta a sbarcare anche su Nintendo Switch.Grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, apprendiamo che dal prossimo 11 gennaio potrete mettere le mani sulla versione Switch del gioco targato Mouldy Toof Studios e Team17. Per chi non lo sapesse, nel titolo il vostro obiettivo sarà ...

Harry e Meghan Markle : Svelata la data del matrimonio : ... com'è già stato per William e Kate, anche il matrimonio tra il principe e l'attrice promette di essere visto da milioni di persone in tutto il mondo. I due si sono conosciuti tramite un'amica comune ...

Meghan Markle e il Principe Harry : Svelata la data ufficiale del matrimonio : Meghan Markle e il Principe Harry quando si sposano? Ecco la data ufficiale Il Principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente svelato la data ufficiale delle loro nozze. I due diranno il fatidico ‘SI’ il prossimo 19 maggio 2018. La coppia il 27 novembre aveva già confermato di aver scelto la cappella di San Giorgio del castello di […] L'articolo Meghan Markle e il Principe Harry: svelata la data ufficiale del matrimonio ...

Payday 2 : Svelata la data di uscita della versione Switch : Nel mese di aprile di quest'anno, Overkill Software aveva annunciato la versione Nintendo Switch di Payday 2, il titolo basato sulla cooperazione di squadra e nel quale bisogna organizzarsi per portare a termine al meglio le rapine che ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori.Un piccolo sguardo a Payday 2 per Switch, in versione portatile, lo abbiamo già dato grazie a un video condiviso tempo fa dagli sviluppatori, oggi finalmente ...

Golem : Svelata la data di uscita del titolo per PlayStation VR : Il catalogo di titoli per PlayStation VR si arricchirà presto di nuovi giochi. Già vi abbiamo parlato dell'interessante Blood & Truth, mostrato in occasione della PlayStation Experience, ora vi segnaliamo quando sarà disponibile Golem.Golem è un gioco sviluppato da Highwire Games presentato due anni fa e pensato per il visore di Sony, nel corso dell'avventura impersoneremo una ragazza che avrà il potere di controllare un enorme Golem, oltre ...

Svelata la durata di God of War - quando la data di uscita? : La PlayStation Experience è stata una conferenza fondamentalmente di annunci riguardo i videogiochi per la console Sony. A parte Medievil, diciamocelo, li annunci non sono poi stati granché, diciamo che sono state conferme a quanto già si era visto o rilascio di qualche dettaglio in più su titoli molto attesi. Tra questi c'è God of War, titolo in sviluppo presso Sony Santa Monica che milioni di giocatori stanno attendendo da anni. Sarà una ...

Call of Duty WWII : Svelata la data di inizio dell'evento "Assedio Invernale" : Call of Duty: WWII, il nuovo sparatutto della celebre serie, è tornato alle ambientazioni storiche e, sembra proprio, che il setting della Seconda Guerra Mondiale abbia giovato al titolo che risulta molto apprezzato in UK ma anche da noi in Italia, a giudicare dalle ultime classifiche.I molti fan di Call of Duty: WWII saranno felici di sapere che da domani, 8 dicembre, fino al 2 gennaio 2018 è previsto l'evento "Assedio Invernale", con i nuovi ...

Svelata la data d’uscita di Black Mirror 4 - a cavallo tra 2017 e 2018 : l’attesa ormai è brevissima! : Solo ventitré giorni ci separano dall'uscita di Black Mirror 4. Avete capito bene: Netflix ha finalmente annunciato quando potremo vedere i sei nuovi episodi della serie più inquietante e distopica che ci sia. Il giorno prescelto è venerdì 29 dicembre, a soli tre giorni dall'inizio del 2018. La data d'uscita di Black Mirror 4 è stata a lungo un mistero. Inizialmente le indiscrezioni avevano predetto un lancio nel 2018, precisamente nei primi ...

WWE 2K18 : Svelata la data di uscita della versione Switch : Ottime notizie per tutti gli appassionati di wrestling e possessori di Nintendo Switch, infatti WWE 2K18, il titolo di 2K già approdato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta ad arrivare anche sull'ibrida della Grande N.Del gioco ne abbiamo già parlato ampiamente nella recensione apparsa sulle pagine di Eurogamer.it, ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che WWE 2K18 è in arrivo domani, 6 dicembre, su Nintendo ...

L.A. Noire : The VR Case Files : Svelata la nuova data di uscita : Come probabilmente saprete, Rockstar ha deciso di portare il suo L.A. Noire sui sistemi di attuale generazione e, poco tempo fa, il thriller poliziesco è tornato a vedere la luce su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Ma le avventure di Cole Phelps, come annunciato, arriveranno anche per VR. Infatti Rockstar svelò anche L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive, che porta l'esperienza di gioco sui visori per la realtà virtuale con sette ...

Hearthstone : Coboldi e Catacombe - Svelata la data di lancio : Blizzard ha annunciato quest'oggi la data di uscita della sua nuova espansione per Hearthstone, riporta Venturebeat.Coboldi e Catacombe verrà lanciata il 7 dicembre, e sarà disponibile per PC e mobile.Hearthstone è un gioco di carte collezionatili digitale lanciato nel 2014, e che da allora non ha mai smesso di tenere occupati i giocatori con aggiornamenti ed espansioni. Si tratta di un mercato da 1.4 miliardi di dollari stimati per quest'anno, ...

Svelata la data del raduno del Fanclub di Alessandra Amoroso : come partecipare all’evento : Annunciata la data del raduno del Fanclub di Alessandra Amoroso: l'evento si terrà l'11 marzo 2018 a Roma e vi potranno accedere soltanto coloro che sono iscritti al Fanclub ufficiale della cantante salentina. Quello dell'11 marzo sarà il primo evento-raduno del nuovo anno, ed i fan potranno partecipare all'incontro esclusivo soltanto se in possesso della tessera del Fanclub di Alessandra Amoroso. La partecipazione al raduno è gratuita, ...