Superluna a Capodanno | spettacolo nei cieli | sarà la più grande del 2018

Occhio alla Superluna di Capodanno : Anno nuovo, Luna piena. E oltretutto alla minima distanza dalla Terra. Quella che si mostrerà la notte del primo gennaio sarà la Superluna più grande del 2018. Uno spettacolo da non perdere perché l’anno che sta per iniziare non ne riserverà molte altre visibili: dopo quella di Capodanno, l’ultima occasione sarà nella notte del 31 gennaio. Alle 22.56 del primo gennaio il nostro satellite si troverà a una distanza di 356.565 km dalla Terra (la ...