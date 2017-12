Strangola la moglie poi tenta il suicidio

Firenze - uccide la moglie Strangolandola e poi tenta di suicidarsi : Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso, ha ucciso la moglie e poi ha tentato di suicidarsi. È accaduto stamani a Scandicci, nel Fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per...

Firenze - Strangola la moglie e tenta il suicidio. A luglio salì per protesta sulla cupola del Duomo perché senza lavoro : Ha ucciso la moglie strangolandola con delle fascette da elettricista e colpendola con un oggetto, forse un bastone. Poi ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene, senza riuscirci. E’ accaduto a Scandicci, in provincia di Firenze. A dare l’allarme è stata la figlia 16enne della coppia, appena rientrata a casa. La vittima era una thailandese di 43 anni. Il delitto si è consumato in un appartamento al piano terreno di un condominio ...

Trieste - assalto in villa : picchiano a morte il proprietario - poi tentano di Strangolare la moglie. Caccia ai killer : Drammatico assalto in villa questa notte : il padrone di casa è stato ucciso a Opicina , sull'altopiano carsico, sopra Trieste. Vittima della violenta rapina un 70enne di cui non è ancora stato reso ...

