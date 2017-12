Spread Btp apre in rialzo a 154 punti

Spread Btp chiude stabile a 153 punti : ROMA, 28 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 153 punti base, il medesimo livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,94%.

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 149 punti contro i 147 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,91%.

Spread Btp-Bund chiude in calo a 147 : ROMA, 21 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 147 punti base da oltre 150 di ieri, con un rendimento all'1,89%.

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund apre sulle posizioni della vigilia a 152 punti ed un rendimento all'1,94%.

Spread Btp chiude in rialzo a 152 punti : ROMA, 19 DIC - Chiusura in rialzo sopra i 150 punti base per lo Spread. Il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco archivia la seduta a 152 punti base dai 149 punti di ieri, con un rendimento dell'...

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Apertura in calo per lo Spread Btp-Bund a 149 punti dai 151 della vigilia con un rendimento all'1,78%.

Spread Btp chiude in rialzo a 151 punti : ROMA, 15 DIC - Lo Spread tra il Btp e il Bund tedesco archivia la settimana in rialzo sopra i 150 punti base (151), segnando i massimi da fine ottobre. Il tasso sul decennale del Tesoro sale all'1,80%.

Spread Btp apre in rialzo a 149 punti : ROMA, 15 DIC - Lo Spread Btp apre in rialzo a 149 punti con un rendimento all'1,78%. Alla vigilia il differenziale tra il titolo italiano e quello tedesco era a 148,7 punti per poi chiudere a 147.

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni chiude stabile a 147 punti base, con un rendimento all'1,78%.

Spread Btp chiude in rialzo a 147 : ROMA, 12 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni chiude in netto rialzo a 147 da 138 punti base di ieri, con un rendimento all'1,78%. Pesano le attese per la riunione della Bce domani.

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Lo Spread Btp-Bund è stabile a 135 punti base, sui minimi da oltre un anno, da ottobre 2016. Il rendimento del decennale del Tesoro è all'1,64%.

Spread Btp-Bund chiude a 133 punti : ROMA, 8 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 133,8 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,641%.

