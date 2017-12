Sport | cosa ricorderemo del 2017

"Uber è un servizio di traSporti" Cosa cambia con la sentenza Ue Taxi e utenti : chi vince e chi perde : La Corte di Giustizia Ue accoglie il ricorso dei tassisti di Barcellona: il servizio offerto da Uber rientra nell’ambito del settore trasporti e dunque può essere regolamentato da ciascuno stato membro. Gioiscono anche le associazioni di tassisti italiani, da sempre ferocemente critiche contro la società fondata da Travis Kalanich Segui su affaritaliani.it

ESport - Diretta shock dello streamer Dr. Disrespect - l'ammissione fra le lacrime : "ecco cosa ho fatto a mia moglie" : Lo streamer ha infatti confessato di essere stato infedele nei riguardi di sua moglie e che si prendera una pausa dalla sua attività di streaming. ' Ho una moglie e dei figli fantastici ' dice Beahm, ...

Sarà un venerdì nero per il traSporto aereo. Cosa sapere : venerdì 15 dicembre i piloti (e non solo) di Alitalia, Ryanair e Vueling incroceranno le braccia e così gli aerei resteranno a terra insieme ai passeggeri che avevano prenotato il volo. Non tutti, ...

5 Sport da fare durante il ciclo per ridurre i dolori e cosa evitare : Gli sport da praticare durante il ciclo sono quelli che ci permettono di: scaricare lo stress e l'agitazione , così come il carico che abbiamo su zona lombare e schiena in quel periodo; distendere e ...

Sport : ecco cosa mangiare prima dell’esercizio fisico per fare rifornimento di energia : Quando si pratica Sport è di fondamentale importanza preparare il corpo ad affrontare lo sforzo fisico che si sta appropinquando a effettuare. Rifornire l’organismo della dovuta e necessaria energia attraverso l’assunzione del giusto cibo è il primo passo da compiere se si vuole mantenere il corpo in perfetta salute ed evitare spiacevoli inconvenienti postumi all’attività fisica. Almeno 90 minuti prima dell’allenamento è ...

Che cosa traSporta treno che in 18 giorni va da Pavia alla Cina : 'Questo beneficerebbe in maniera notevole anche l'Italia, seconda economia esportatrice nella Unione Europea, terzo Paese destinatario in Europa per gli investimenti cinesi, e con eccellenze nel ...

Tekken 7 : ecco cosa succede quando un hacker sfida una star degli eSport : Dopo le ultime notizie relative all'arrivo di Geese Howard di Fatal Fury in Tekken 7, torniamo a parlare del titolo di Bandai Namco segnalandovi una curiosa notizia che ha per protagonista la star degli eSport Jae-min "Knee" Bae.Come segnalato da Kotaku, Knee nel corso delle sessioni di allenamento in rete è incappato in un "particolare" avversario, tale OKSavingsBank. L'utente si è scontrato con il nostro Jae-min "Knee" Bae utilizzando Devil ...

Cosa sapere sull'ennesimo sciopero dei traSporti che si fa di venerdì : Un altro venerdì nero per i trasporti, e non solo. Oltre a bus, metro, tram lo sciopero generale indetto dai sindacati di base coinvolge tutte le categorie e i comparti pubblici e privati. Quindi ...

Gli ESports alle Olimpiadi : cosa sono e cosa succederà : In particolare nel mondo del calcio FIFA organizza una vera e propria World Cup mentre a Lucca si è appena svolto il primo campionato italiano . Una realtà che si espande a macchia d'olio e fa ...

Cosa sono gli E-Sport - i videogame che potrebbero diventare Sport olimpici : Giocare ai videogame a livello agonistico può essere considerata una attività sportiva a tutti gli effetti, ma per diventare discipline olimpiche devono adeguarsi ai valori delle Olimpiadi e di dotarsi di controlli antidoping. È questa in sintesi della decisione presa oggi dal Comitato olimpico internazionale dopo il summit di Losanna. "Gli E-sports - ha scritto nel comunicato il Cio - ...

Chi studia - chi sfila - chi gioca : che cosa fanno le figlie dei grandi Sportivi : figlie d’arte. E’ un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. I padri sono ombre che incutono rispetto. Costruirsi un’altra vita, nei social-tempi che viviamo, significa una sola cosa: esporsi, mettersi in scena. Ma se non trovi presto la tua identità, il destino è segnato. Charlotte Caniggia. Chi, la figlia di Caniggia? Sì. Valentina Allegri. Proprio lei, la figlia di Max? Sì. Se sei la figlia di Becker, fare la tennista è la via più breve per ...

Cosa sono gli E-Sport - i videogame che potrebbero diventare Sport olimpici : Il comitato ammette la crescita negli anni del fenomeno, un primo passo verso l'ingresso dei videogame nel mondo olimpico ( La Repubblica ) Ma cos'è un E-sport? Di fatto potremmo considerarli lo ...

