Sollevamento pesi | il bronzo mondiale di Nino Pizzolato un punto di partenza Gli

Sollevamento pesi - Antonio Urso : “Il bilancio degli Assoluti è positivo. Il 2018 sarà l’anno della svolta e l’Italia ci deve essere” : “Il bilancio degli Assoluti è super positivo e sono usciti risultati tecnici interessanti”. Questo il commento di Antonio Urso, Presidente della Federazione Italiana di Sollevamento pesi, al termine dei Campionati Italiani, che si sono disputati nel fine settimana a Lecce (CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI). Tra i risultati interessanti di cui parla Urso, troviamo il titolo di Mirco Scarantino, che va subito a riscattare la brutta prestazione ai ...

Sollevamento pesi - Campionati Italiani Assoluti 2017 – Vittorie di Pizzolato (con record) - Scarantino - Zanni e Pagliaro. Tutti i podi : Al PalaVentura di Lecce si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti 2017 di Sollevamento pesi. Di seguito Tutti i titoli assegnati e i podi della manifestazione. MASCHILE: 56KG – Mirco Scarantino prova a riscattarsi dopo i nulli dei Mondiali e si conferma Campione Italiano con un totale di 261kg (116+145). Sul podio salgono anche Fabio Arcara (217, 96+121) e Marco Meneguzzo (216, 96+120). 62KG – Bel successo di ...

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato : “Bronzo ai Mondiali punto di partenza. Voglio l’oro alle Olimpiadi. Odio chi si dopa” : Nino Pizzolato ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Sollevamento pesi riportando l’Italia sul pOdio dopo addirittura 32 anni. Il 21enne siciliano ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha parlato della sua impresa: “Ancora non metto bene tutto a fuoco, infatti non ho pubblicato nulla sui miei profili social. Per fortuna quelli che mi circondano mi hanno fatto capire quanto sia pesante questa ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : dominio di Lasha Talakhadze e Sarah Robles : Cala il sipario sui Mondiali di Sollevamento pesi di Anaheim (California). Nella nottata italiana si sono assegnati gli ultimi due titoli, nelle categorie massime di peso, in cui non erano presenti azzurri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Partiamo dai +105 kg maschile dove il campione olimpico e mondiale, il georgiano Lasha Talakhadze, rispetta il pronostico e conquista tutti e tre gli ori. Una gara ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : Hashemi e Hotfrid in trionfo ad Anaheim! : Penultima giornata di gare ad Anaheim, in California, per i Mondiali di Sollevamento pesi 2017: nella notte italiana si sono disputate le gare valide per le categorie 105 kg maschile e 90 kg femminile. Tra gli uomini, successo per l’iraniano Ali Hashemi, che con un totale di 404 kg si è messo al collo la medaglia d’oro. Passato a questa categoria dalla 94 kg, per lui si tratta del successo più importante della carriera, maturato al ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : festa Italia! Nino Pizzolato bronzo nel totale ad Anaheim! : Per la seconda volta in pochi giorni Anaheim, in California, si tinge d’azzurro: ai Campionati Mondiali 2017 di Sollevamento pesi AntoNino Pizzolato ha conquistato una splendida medaglia di bronzo iridata nel totale della categoria fino a 85 kg, sfiorando i 360 chili sollevati e regalando all’Italia un’altra grande soddisfazione dopo il terzo posto di Mirko Zanni nello strappo. Un terzo posto che vale tanto, tantissimo. Nino ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : Giorgia Bordignon è settima nella 69 kg! : Ad Anaheim, in California, continuano le gare valide per i Campionati Mondiali 2017 di Sollevamento pesi: nella notte in pedana l’azzurra Giorgia Bordignon, che ha chiuso al settimo posto nella categoria fino a 69 kg di peso corporeo. L’azzurra ha dimostrato di valere le prime posizioni sin dalla prova di strappo: con 100 chili tondi tondi, ha occupato proprio la settima piazza al termine dell’esercizio, con un’alzata ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : prima medaglia azzurra! Mirko Zanni conquista il bronzo nello strappo nei 69 kg : Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento ad Anaheim, in California. Il giovanissimo Mirko Zanni, reduce dal successo agli Europei Junior di Durazzo, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 69 kg nella specialità dello strappo. L’azzurro è riuscito a sollevare 144 kg al secondo tentativo, salendo così sul terzo gradino del podio. Meglio di lui solo il coreano Won Jeongsik con 148 kg e ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : successi per Thailandia e Taipei in campo femminile : Nella notte odierna sono andate in scena due gare valide per le medaglie ai Mondiali di Sollevamento pesi 2017, in corso di svolgimento ad Anaheim, in California. Poche soddisfazioni per quanto riguarda la spedizione italiana, ma andiamo a vedere chi ha conquistato le medaglie a disposizione. La thailandese Sopita Tanasan, oro olimpico di Rio 2016 nella categoria inferiore, si è imposta nella 53 kg donne. Oro nello strappo con 96 kg sollevati, è ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : Francisco Mosquera regala l’oro della 62 kg alla Colombia : Sono entrati nel vivo quest’oggi i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2017, organizzati dalla città statunitense di Anaheim. La giornata si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie della categoria 62 kg, nella quale non erano presenti italiani. Medagliato d’argento due anni fa a Houston, il venticinquenne Colombiano Francisco Antonio Mosquera Valencia ha ottenuto il titolo iridato, divenendo il terzo atleta a raggiungere ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : Chanu Saikhom Mirabai si impone tra le 48 kg - Genny Pagliaro dodicesima : Sono entrati nel vivo quest’oggi i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2017, organizzati dalla città statunitense di Anaheim. Dopo la categoria 56 kg maschile, la 48 kg è stata la prima gara femminile ad assegnare le medaglie. Rappresentata dalla pluricampionessa europea Genny Pagliaro, l’Italia nutriva buone speranze in questa divisione di peso, ma la ventinovenne nativa di Rovereto si è dovuta accontentare della dodicesima piazza, ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : storica doppietta del Vietnam - Mirco Scarantino delude nella 56 kg : Sono entrati nel vivo quest’oggi i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2017, organizzati dalla città statunitense di Anaheim. La prima categoria ad assegnare le medaglie è stata la 56 kg maschile, con l’Italia che riponeva grandi speranze in Mirco Scarantino, campione europeo nelle ultime due edizioni della rassegna continentale. Il ventiduenne azzurro, tuttavia, non è riuscito a sollevare nessuno dei suoi tentativi a 114 kg ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : Mirco Scarantino può sognare nella 56 kg : Un’opportunità. L’occasione per coronare un sogno. Mirco Scarantino, probabilmente per la prima volta in carriera, si presenterà ad una gara dei Campionati Mondiali di Sollevamento pesi in lizza per un piazzamento sul podio nella categoria fino a 56 kg. Nulla di scontato, ovviamente, ma la consapevolezza di essere appena un gradino sotto i migliori al mondo per provare a inserirsi nella lotta per le medaglie, anche in caso, magari, ...