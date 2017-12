Sofiya presa a bastonate e calci | poi lanciata nel burrone Forse era ancora

: Sofiya presa a bastonate, corpo devastato dai morsi degli animali. Gli esiti choc dell’autopsia - maletaIt : Sofiya presa a bastonate, corpo devastato dai morsi degli animali. Gli esiti choc dell’autopsia - leggoit : Sofiya bastonata e presa a calci, ecco i primi esiti choc dell'autopsia - infoitinterno : Sofiya presa a calci e uccisa a bastonate: chi è il suo assassino? (Ultime Notizie Flash) - buenasuerte1982 : Sofiya bastonata e presa a calci, ecco i primi esiti choc dell'autopsia -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 29 dicembre 2017), pugni,. E poi gettata in quelviva. Sono finite le speranze: l'autopsia sul corpo diMelnyk conferma la sua identità e racconta una morte legata a numerosi traumi più lo scempio di ciò che gli animali selvatici hanno fatto sul suo corpo abbandonato.L'anatomopatologo che ha eseguito l'esame,Alberto Furlanetto all'istituto di medicina legale di Treviso, racconta di ematomi e lesioni compatibili con colpi portati con un bastone o con, ma anche dovuti alla caduta dalla sommità della scarpata da cui il corpo è stato gettato, nel caso questo sia avvenuto quando la donna eraviva.Secondo il Gazzettino i risultati saranno ora confrontati con la Tac e l'indagine entomologica per valutare il tempo di permanenza del corpo sul luogo in cui è stato trovato. Ad oggi, sembra che la donna non ...