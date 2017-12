Smog Pistoia | da domani divieto di bruciare legna in caminetti e stufe

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Il sindaco diha firmato l’ordinanza in cui è stabilito che da sabato 30 dicembre e fino a mercoledì 3 gennaio è vietata, su tutto il territorio comunale, la combustione diinaperti e, con deroga solo per le aree non metanizzate. Lo scopo è quello di ridurre l’inquinamento atmosferico. Questo provvedimento fa parte del cosiddetto ”secondo modulo” di interventi per il risanamento della qualità dell’aria da mettere in atto qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di Pm10 rilevati e il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all´accumulo degli inquinanti risulti maggiore o uguale a ”7”. Tale superamento viene rilevato dal consorzio Lamma e viene comunicato al Comune da parte di Arpat. Si tratta, infatti, di mettere in campo le misure previste per il cosiddetto ”indice di elevata ...