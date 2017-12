Siti | negozi e servizi che accettano bitcoin

: Promoter Vodafone - campanialavoro : Promoter Vodafone - vampireandliars : RT @jaimelsnnister: Ma anche voi guardate i siti dei negozi che non ci sono nella vostra città e poi diventate frustrati perché non potete… - jaimelsnnister : Ma anche voi guardate i siti dei negozi che non ci sono nella vostra città e poi diventate frustrati perché non pot… - torrepalazzelle : Il natale 2017 è alle porte, esplorare tra siti web, fiere, negozi di design e home furnishing è stato una... - Lupusdelupis : RT @Donnaipsilon: Poi me spiegherete la difficoltà de mette gli orari di apertura sui siti dei negozi. Porcoddio ma allora a che cazzo serv… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Isi stanno diffondendo in tutti i paesi del mondo, anche l’Italia. La cosa pova di questo fatto è che alcuni venditori hanno iniziato ad accettare questa valuta come metodo di pagamento. In questo articolo vi proponiamo gli store (fisici e online) cheper pagare i proprio acquisti. Se non sapete di cosa stiamo parlando vi consiglio di dare una lettura a questo articolo, che vi spiega nel dettaglio che cosa sono i. Purtroppo ichequesta valuta non sono tantissimi, ma chissà se piano piano ne arriveranno altri. Store cheCon grande sorpresa non sono soloweb chequesto nuovo metodo di pagamento, ma ci sono anche degli store fisici (in Italia) che non fanno storie nell’utilizzo di questa valuta.Online Se vi aspettate e-commerce come Amazon o Ebay che, rimarrete ...