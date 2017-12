Silvio il moderato e Matteo il trumpista verso un' alleanza difficile

Silvio Berlusconi il moderato e Matteo Salvini il trumpista. Verso un'alleanza difficile : Parola d'ordine "Salvini premier". Il leader della Lega non si nasconde, vuole arrivare a Palazzo Chigi e si rivolge nuovamente a Silvio Berlusconi: "Deve indicare prima del voto chi è il suo candidato premier. Se non ne ha uno, può fare il mio nome". In un'intervista a Libero, Matteo Salvini delinea il suo programma, fortemente ispirato a Donald Trump."Ho già studiato e ho tutto chiaro: ministri, programmi, chi mandare e ...