Shock Serie C | assalto al pullman del Lecce a Trapani | vetri rotti e tensione altissima

Serie Tv : i dieci momenti Shock del 2017 : Anche quest’anno le Serie Tv non si sono fatte mancare niente. Dagli addii inaspettati che hanno commosso i fan (vedi Stefan di The Vampire Diaries e Bob di Stranger Things) alle morti messe in conto dal pubblico ma che sono riuscite a colpirlo comunque come un pugno nello stomaco, hanno fatto discutere e riflettere molto (come il suicidio di Hannah Baker, l’adolescente protagonista di Tredici). LEGGI ANCHESerie Tv: i dieci nuovi ...

Gomorra 4 La Serie / Anticipazioni quarta stagione : un ritorno Shock nelle prossime puntate? : Le Anticipazioni di Gomorra 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:37:00 GMT)

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : decisione Shock su Immobile : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati in Serie A. Squalificati Serie A, le decisioni del ...

Moggi Shock : "ecco perché l'Inter meritava la retrocessione in Serie B. Il rigore Ronaldo-Iuliano? Ecco la verità su Calciopoli" : verità clamorosa portata a galla dall'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi: "Ecco perché l'Inter meritava la Serie B" LaPresse/Livieri A tutto Luciano Moggi. Alla vigilia di ...

Shock Serie C - ufficiale : 8 punti di penalità - la nuova classifica stravolta : Arrivano penalizzazioni molto pesanti nel campionato di Serie C. Stavolta sono coinvolti tutti e 3 i gironi del terzo campionato professionistico di calcio italiano, ma è soprattutto nel girone C che arriva la quantità maggiore di punti di penalizzazione (5 su 8) che stravolgono letteralmente la classifica. ufficiale: punti di penalizzazione in Serie C Nel girone C, saranno decurtati in classifica 3 punti all'Akragas, 1 al Matera, ed 1 alla ...

Shock Serie C - situazione drammatica : quasi 20 squadre a rischio fallimento - ‘prestito’ per finire la stagione : Shock Serie C, tante squadre a rischio fallimento, situazione drammatica, la riforma dei campionati è obbligatoria, ecco come potrebbe cambiare il campionato – Il campionato di Serie C è nella fase iniziale ma a tenere banco è il futuro del torneo con diverse squadre che si trovano in grande difficoltà economica, in alcuni casi non è da escludere lo spettro del fallimento. Considerando tutti e tre i gironi, sono quasi 20 le squadre che non ...

Shock in Serie C : insulti antisemiti - la Lega è dura - ecco la decisione Video : = Mobile === Mobile Il quattordicesimo turno di #Serie C è alle porte ma ancora non sono finite le polemiche e le chiacchiere riguardanti il turno infrasettimanale [Video] che ha fatto registrare tanti risultati sorprendenti. La Sambenedettese, dopo la sconfitta in casa contro il Sudtirol, ha esonerato l'allenatore Francesco Moriero [Video] e al suo posto arrivera' Ezio ...