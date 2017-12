Serie B - vincono Palermo e Frosinone : 22.30 Proseguono la corsa Palermo e Frosinone (successo a Foggia). L'Empoli tiene il passo col colpo a Perugia.Bari rallenta PARMA-SPEZIA (ieri) 0-0 AVELLINO-TERNANA 2-1 BRESCIA-ASCOLI 0-1 CARPI-BARI 0-0 CREMONESE-CESENA 1-0 FOGGIA-Frosinone 1-2 Palermo-SALERNITANA 3-0 PERUGIA-EMPOLI 2-4 PESCARA-VENEZIA 1-0 PRO VERCELLI-CITTADELLA 1-2 ...

Serie A : vincono Bologna e Fiorentina : In vista delle festività natalizie il campionato si gioca di sabato anziché la domenica per lasciare i calciatori liberi nel giorno della Vigilia di Natale. Ma in realtà il calcio giocato non andrà del tutto in vacanza, visto che a partire dal giorno di Santo Stefano si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Nel frattempo, il 22 dicembre si sono giocati i due anticipi validi per la 18^ giornata con le vittorie esterne di Bologna e ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : pari tra Bolzano e Bressanone - vincono Fasano e Conversano : Dopo dodici vittorie consecutive, termina la striscia di successi del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, a seguito del pirotecnico pareggio dei campioni d’Italia contro il Brixen, trascinato dalle 10 reti di Basic e dalle 11 di Lazarevic. Restando nel girone A, trova due punti importantissimi il Pressano, vittorioso 29-23 sul Molteno, mentre il Cassano Magnago piega il Trieste, con il Merano che si impone 31-28 sul campo del ...

Serie B : vincono Palermo e Bari : (ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Palermo batte la Ternana e conserva il primo posto nella classifica di Serie B dopo 19 giornate, inseguito a tre punti dal Bari, vittorioso a Perugia. Il Cesena frena il ...

Calcio - 16° turno Serie A 2017-2018 : Juventus-Inter 0-0 - vincono le difese all’Allianz Stadium : Nell’attesa sfida dell’Allianz Stadium di Torino, anticipo del 16° turno della Serie A 2017-2018, Juventus ed Inter chiudono il loro incontro sullo 0-0. Una partita giocata molto sul piano della fisicità in cui le occasioni non state molte e nella quale i padroni di casa sono andati più vicini alla marcatura con Mario Mandzukic. Un pari che, da un certo punto di vista, premia l’Inter, uscita indenne dalla trasferta piemontese, ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-SPAL 3-1. I giallorossi giocano tutta la gara in superiorità numerica e vincono facilmente : Nel primo anticipo della 15a giornata della Serie A, la Roma passeggia contro la SPAL, costretta a giocare in 10 contro 11 per l’espulsione lampo di Felipe e si impone per 3-1. Nel primo tempo reti di Dzeko e Strootman, nella ripresa in gol Pellegrini e Viviani per gli ospiti, dopo che Alisson aveva respinto il tiro dal dischetto dello stesso calciatore. Al 4′ occasione per gli ospiti, ma il colpo di testa di Paloschi sfiora di poco ...

Ginnastica Ritmica - Serie A 2017 – Fabriano Campionessa d’Italia! Baldassarri e compagne vincono il primo scudetto - Udinese e Armonia si arrendono : Fabriano è Campione d’Italia! Le marchigiane hanno vinto lo scudetto della Ginnastica Ritmica per la prima volta nella loro storia: il trionfo è arrivato nel miglior modo possibile, imponendosi nell’ultima tappa della Serie A1 2017 svoltasi oggi a Padova. Milena Baldassarri (17.050 al nastro e 18.750 alla palla per il fenomeno azzurro), Sofia Raffaeli (15.900 al cerchio), Serena Ottaviani (13.950 al corpo libero) e Talisa Torretti ...

Serie A - vincono Chievo e Verona : 19.55 Negli anticipi, Chievo batte 2-1 Spal e il Verona vince 2-0 in casa Sassuolo. Al 'Bentegodi' avanti gli ospiti al 17' per l'autorete di Cesar, tocco sbagliato su cross di Lazzari.Il Chievo ribalta l'inerzia nella ripresa.Doppietta di Inglese che al 66'si avventa su un pallone sbucato da un contrasto e all'82' riceve da Pellissier e batte Gomis. Al 'Mapei'il Verona risolve nel primo tempo con Zuculini (22',in mischia) e Verde (31',gran ...

Serie C - Catanzaro-Cosenza 2-1 : le Aquile vincono il Derby - superano la Reggina in classifica e inguaiano i Lupi per la salvezza FOTO : Serie C, Catanzaro-Cosenza 2-1: la squadra della città capoluogo della Calabria vince il Derby, superata in classifica la Reggina Bellissima giornata di sport a Catanzaro dove la squadra locale nel Derby con il Cosenza ha vinto per 2-0 in uno stadio Ceravolo festante superando la Reggina in classifica ed inguaiando i Lupi. Nel primo tempo parte forte ...

Hockey su pista - sesta giornata Serie A1 2017-2018 : Lodi in fuga! Viareggio ko nel derby toscano col Follonica - vincono Valdagno e Breganze : Lodi inarrestabile nella sesta giornata del campionato di Serie A1 di Hockey su pista, differita per gran parte a martedì 7 novembre a causa della concomitanza con il primo turno della fase a gironi dell’Eurolega. I campioni d’Italia in carica si confermano la squadra da battere superando agevolmente il Monza con un perentorio 8-2 concretizzatosi nella ripresa e contraddistinto dalle doppiette di Giulio Cocco e Francesco Compagno, ...

Serie A : vincono Roma e Juve - pari Napoli : 16.56 La Juventus nella ripresa sorpassa il Benevento (12° ko di fila) e ora si porta a -1 dal Napoli, fermato sul pari dal Chievo. La Roma espugna Firenze. BOLOGNA-CROTONE (sabato) 2-3 GENOA-SAMPDORIA (sabato) 0-2 INTER-TORINO 1-1 CAGLIARI-H.VERONA 2-1 CHIEVO-Napoli 0-0 FIORENTINA-Roma 2-4 JuveNTUS-BENEVENTO 2-1 LAZIO-UDINESE rinviata per ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2017-2018 : cade Venezia - vincono Schio e Lucca. Un terzetto in testa : Si ferma la striscia vincente della Reyer Venezia. Nella 5a giornata della Serie A1 di Basket femminile le venete cadono nel derby contro la Fila San Martino 65-59, complice soprattutto una grande prestazione di Megan Mahoney, autrice di 22 punti; mentre a Venezia non bastano i 15 punti di Ashleigh Walker. Il ko della Reyer permette a Schio e Lucca di agguantarla in vetta alla classifica. Il Famila ha superato 64-59 una Napoli sempre più in ...