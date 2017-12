Serie A | tutti i campioni d' inverno nell' era dei tre punti e chi ha vinto lo scudetto

Diretta Serie B in tv : dove vedere la 21° giornata - a seguire tutti i gol con Diletta Leotta : Gli stessi abbonati potranno utilizzare lo streaming sul sito Skygo . Per usufruire del servizio gli abbonati dovranno accedere al proprio profilo su SkyGo e selezionare il canale sul quale si ...

Coppa Italia - Premier e Serie A : c'è calcio tutti i giorni fino all'Epifania : Un pizzico di Francia, un po' di Spagna e tantissima Inghilterra. Ma anche - ed è questa la novità rispetto agli anni scorsi - una bella fetta di calcio Italiano, tra un panettone e un brindisi. Ecco ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Dea vola - adesso tutti allo Stadium! : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, il Napoli vola a +5 sui nerazzurri. Poker dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:53:00 GMT)

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - le partite interessanti del pomeriggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - in ballo la vetta della classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

Risultati e classifica Serie A - tutti i gol della 18/ma giornata : Vittorie esterne per Bologna e Fiorentina negli anticipi di campionato. Mattatore Destro con una doppietta. Il quadro della 18/ma giornata ( Risultati E CLASSIFICHE ) Chievo-Bologna 2-3 Cagliari-...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Tutti i nomi nuovi per l’Italia : Degradi e Mingardi sugli scudi - Gennari torna in corsa : Si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Volley femminile e il nostro campionato sta regalando nomi nuovi da tenere in considerazione in ottica Nazionale. L’Italia vorrà essere protagonista ai Mondiali 2018 e il CT Davide Mazzanti può vagliare anche alcune novità oltre allo zoccolo duro che ha partecipato al Grand Prix e agli Europei durante l’ultima estate. Dando per scontata la presenza di giocatrici come Paola ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Moduli - dubbi e scelte degli allenatori : tutti gli squalificati (18^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per la 18^ giornata di campionato che si gioca fra oggi e domani con il big-match Juventus Roma(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:51:00 GMT)

Calciomercato Serie A 2018 : tutti i possibili colpi del mese di gennaio : Quest'anno il centro del mondo è il Milan : lo è stato in luglio e agosto con l'aggressiva campagna di Fassone e Mirabelli, tornerà ad esserlo adesso che i risultati non sono stati all'altezza. Al di ...

Serie A - Giudice Sportivo : una giornata a Suso e Zenga. Ecco tutti gli squalificati : ROMA - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A : una giornata di stop all'attaccante del Milan Suso dopo il cartellino rosso rimediato nei minuti finali di Verona-...

Serie A - cambiare allenatore fa bene : tutti volano - tranne Gattuso : cambiare l'allenatore in corsa. Spesso si rivela un danno, ma raramente come in questa stagione i tecnici arrivati in corso d'opera hanno cambiato la stagione di squadre che stavano crollando. Una ...

Serie A - tutti i risultati e la classifica : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Napoli, Udinese e Roma contro Torino, Inter e Cagliari, la 17esima di Serie A è continuata oggi con il match dell'ora di pranzo che ha visto ...

Risultati volley msschile/ Classifica aggiornata e diretta live score : tutti in campo! (Serie A1) : Risultati volley maschile: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata della Serie A1 Superlega. Perugia-Modena il big match!(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:40:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - tutti i gol della 17/ma giornata : Marek Hamsik iscrive il suo nome nella storia del Napoli raggiungendo Diego armando Maradona a quota 115 gol con la maglia azzurra. Un record che lo slovacco inseguiva da tempo e che ha centrato ...