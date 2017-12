Sei marocchino di m Insulta operatore del 118 | denunciato un consigliere

: @repubblica Borzoni... ma a cacare. Sei una merda umana e fossi stato io al posto del marocchino te l’avrei fatta v… - georgheatos : @repubblica Borzoni... ma a cacare. Sei una merda umana e fossi stato io al posto del marocchino te l’avrei fatta v… - allieanxiety : capisci che la tua vita sta andando a rotoli quando nemmeno il marocchino ti dice più che sei bella. - LucianoLuca7 : RT @marcofiori16: @IAmJamesTheBond @ilham_mounssif @LucioMalan @a_meluzzi @GianandreaGaian @gasparripdl @Imlacerci @lucabattanta @LisadaCa… - PlumajeEl : RT @marcofiori16: @IAmJamesTheBond @ilham_mounssif @LucioMalan @a_meluzzi @GianandreaGaian @gasparripdl @Imlacerci @lucabattanta @LisadaCa… - cristalaltea : RT @AntiBaizuo: "Milano: spaccio in zona Colonne, arrestato per la seconda volta in sei mesi. Un 23enne marocchino è stato beccato dalla po… -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Insulti all'autista del 118 che stava provando a soccorrere suo padre. La vicenda arriva da Vercelli dove Giampiero Borzoni,della Lega, è finito nel ciclone delle polemiche per alcune parole rivolte ad un giovane nordafricano che lavora comedel 118. "di m..., lascia la barella", avrebbe detto Borzoni. E così, come riporta Repubblica, l'ha deciso di denunciarlo per ingiurie: "Voleva dirmi come fare perché lui è infermiere. Ha minacciato di farmi licenziare". Borzoni ha però immediatamente riconosciuto l'errore e dopo la querela si è scusato con il nordafricano: "Avevo mio padre grave - dice - chiedo scusa per aver perso le staffe nella concitazione del momento. Sono frasi dette senza alcun intento razzista. Non c'è razzismo né nell'attività politica della Lega, né a livello ...