Sei marocchino di m... Insulta operatore del 118 : denunciato un consigliere : Insulti all'autista del 118 che stava provando a soccorrere suo padre. La vicenda arriva da Vercelli dove Giampiero Borzoni, consigliere della Lega, è finito nel ciclone delle polemiche per alcune parole rivolte ad un giovane nordafricano che lavora come operatore del 118. "marocchino di m..., lascia la barella", avrebbe detto Borzoni. E così, come riporta Repubblica, l'operatore ha deciso di denunciarlo per ingiurie: ...