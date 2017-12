Sci Slalom Gigante a Lienz | l' Italia c' è | Brignone risponde a Paris e vince

Sci alpino - Peter Fill secondo in combinata : “Sorpreso del mio slalom - alle Olimpiadi per una grande discesa” : Peter Fill sale sul secondo gradino del podio nella combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha conquistato un ottimo risultato grazie al quale riesce a rialzare la testa dopo un difficile avvio di stagione e si lancia con maggior fiducia verso il nuovo anno. Queste le dichiarazioni che l’azzurro ha rilasciato alla Fisi: “Sono rimasto sorpreso del mio slalom: sono partito e ho ...

Sci - Federica Brignone vince lo slalom gigante di Lienz : Per la Brigone si tratta del sesto successo in Coppa del Mondo e del 20esimo podio in carriera. L'Austria, tra l'altro, le porta bene visto che il suo primissimo successo, targato ottobre 2015, ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : inizia lo slalom! L’Italia sogna la vittoria con Paris e Fill : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : ITALIA SHOW. Paris davanti a tutti - Fill terzo! Si sogna il podio - più tardi lo slalom : Grandissima ITALIA a Bormio, dove sulla mitica Stelvio è in scena oggi la Combinata alpina maschile. davanti a tutti c’è infatti il vincitore della prova di ieri, il nostro Dominik Paris, che con il tempo di 1’48″71 è riuscito a concludere la prima delle due prove della Combinata, quella di discesa, in testa. L’azzurro prosegue con il suo straordinario momento di forma e dimostra di essere davvero a suo agio con la pista ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : ITALIA SHOW. Paris davanti a tutti - Fill terzo! Si sogna in slalom : Grandissima ITALIA a Bormio, dove sulla mitica Stelvio è in scena oggi la Combinata alpina maschile. davanti a tutti c’è infatti il vincitore della prova di ieri, il nostro Dominik Paris che con il tempo di 1’48″71 è riuscito a concludere la prima delle due prove della Combinata, quella di discesa, in testa. L’azzurro prosegue con il suo straordinario momento di forma e dimostra di essere davvero a suo agio con la pista ...

Slalom gigante Lienz/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo Sci donne) : diretta gigante femminile Lienz Streaming video e tv. In Austria le azzurre sono ambiziose: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (29 dicembre)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 00:33:00 GMT)

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Lienz. Mikaela Shiffrin senza rivali in generale e slalom : La vittoria di oggi in slalom conferma il dominio in Classifica di Mikaela Shiffrin. L’americana si conferma leader della Classifica generale e di quella di specialità, dimostrando ancora una volta di più di non aver rivali in entrambe le classifiche. La giovane classe 1995 a stelle e strisce si avvia verso la conquista della sua seconda Coppa di Cristallo consecutiva quando ancora non siamo arrivati a metà stagione, puntando al record di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le gare femminili di Maribor spostate a Kranjska Gora : slalom e gigante. Nuovo programma : Cambio di sede dell’ultimo momento per una tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Le ragazze avrebbero infatti dovuto gareggiare a Maribor il 6-7 gennaio ma le due gare sono invece state spostate a Kranjska Gora (sempre in Slovenia). Gli organizzatori non sono riusciti a preparare la pista a causa di scarse precipitazioni nevose e temperature troppo elevate. Non viene comunque stravolto il programma originario che prevedeva ...

Sci - Shiffrin vince anche slalom Lienz : Rivelazione della giornata è stata Estelle Alphand, figlia di Luc, il velocista francese che vinse la coppa del mondo: partita col pettorale 35, la giovane svedese (la mamma è scandinava) ha chiuso ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 – Manuela Moelgg : “Mi concentro sul gigante”. Irene Curtoni : “Mi aspetto molto di più” : Gara sottotono per le azzurre nello Slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi: Manuela Moelgg: “Quest’anno mi concentro sul gigante dove spero di ritornare sul podio, magari anche su un gradino più alto del terzo. Mi piace molto questa pista, ma per fare la differenza sono importanti le condizioni quindi spero che stanotte faccia ...

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 : Mikaela Shiffrin regina incontrastata! Holdener e Hansdotter sul podio - azzurre indietro : Cambia lo scenario ma non cambia la vincitrice. Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom di Lienz. Un successo meritato per la statunitense, dominatrice incontrastata non solo della specialità ma anche della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018. La nativa di Vail, in Colorado, aveva già ipotecato la sua vittoria nella prima manche, chiusa con oltre 1″ di margine sulle avversarie. Nella seconda discesa, con una pista in condizioni davvero ...

Diretta / Slalom Lienz : Shiffrin vincitrice! Risultato finale - streaming video e tv (Coppa del Mondo Sci) : Diretta Slalom femminile Lienz streaming video e tv. In Austria Shiffrin vincitrice: Risultato finale della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:43:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in DIRETTA – Vittoria dominante di Shiffrin - battute Holdener e Hansdotter : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

DIRETTA / Slalom speciale Lienz streaming video e tv - il gran finale! Risultato live (Coppa del Mondo Sci) : DIRETTA Slalom femminile Lienz streaming video e tv. In Austria Shiffrin grande favorita: orario e Risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:11:00 GMT)