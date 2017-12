Sci alpino | Gigante femminile Lienz 2017 | Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : Rebensburg al comando - Brignone e Goggia vicinissime. Prime 7 in 28 centesimi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha Giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : Rebensburg al comando - Brignone e Goggia vicinissime. Prime 5 in 26 centesimi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha Giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : gara imprevedibile - può succedere di tutto! Paris e Fill per la sorpresa - occhio ai giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : l'Italia cala il poker - ma Shiffrin - Worley e Rebensburg fanno paura. Che sfida! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

Sci alpino - Gigante Lienz 2017 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale del Gigante di Lienz. Il programma Venerdì 29 dicembre ore 10.30 1a manche Gigante ore 13.30 2a manche Gigante CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ...

Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 : orario d'inizio e come seguirla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Combinata alpina di Bormio. Il programma Venerdì 29 dicembre ore 11.30 1a manche Combinata alpina ore 15.00 2a manche Combinata alpina CLICCA QUI ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : l’Italia cala il poker - ma Shiffrin - Worley e Rebensburg fanno paura. Che sfida! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha Giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in ...

Sci alpino - Gigante Lienz 2017 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Se lo slalom di ieri è stato ancora una volta esclusivo appannaggio di Mikaela Shiffrin, domani nel Gigante femminile in programma a Lienz lo spettacolo è assicurato. Non sembra esserci una vera e propria favorita in quella che è forse la disciplina più incerta del Circo Bianco al femminile, anche se Shiffrin in questo inizio di stagione sta letteralmente volando sugli sci e punta dritta al record all time di punti in Coppa del Mondo. A ...

Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 : orario d’inizio e come seguirla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 prosegue a Bormio con la Combinata alpina. Negli occhi abbiamo ancora la straordinaria vittoria di Dominik Paris in discesa sulla Stelvio e proprio l’azzurro sarà uno dei sette italiani al via nella gara di domani, probabilmente quello con più chance di ottenere un grande risultato. Insieme a lui, in gara ci saranno Peter Fill, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Emanuele ...

Sci alpino - Gigante Lienz 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La tappa di Lienz della Coppa del Mondo 2017 di sci alpino prosegue con il Gigante . La gara vedrà come al solito una sola favorita, Mikaela Shiffrin . L'americana è in formissima e in slalom ha ottenuto un'altra scintillante vittoria,...

Sci alpino - sono 180 le vittorie al maschile dell'Italia in Coppa del Mondo : Di seguito l' elenco completo degli azzurri vincenti in Coppa del Mondo di sci alpino (SL= slalom speciale; SG= supergigante; GS= slalom gigante; DH= discesa; K= combinata, P= parallelo): 50 Alberto ...

Sci alpino - sono 180 le vittorie al maschile dell’Italia in Coppa del Mondo : Con l’odierna vittoria nella discesa valida per CdM di sci alpino di Paris, l’Italia maschile ha centrato il successo numero 180 nella storia di questa competizione. Paris è al sesto posto solitario assoluto degli azzurri più vincenti: distanziato Blardone, che in carriera ha vinto sette giganti, ora nel mirino c’è lo slalomista Giorgio Rocca, che ha alzato per 11 volte le braccia al cielo. Al primo posto, irraggiungibile, ...

Sci alpino - Gigante Lienz 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La tappa di Lienz della Coppa del Mondo 2017 di sci alpino prosegue con il Gigante. La gara vedrà come al solito una sola favorita, Mikaela Shiffrin. L’americana è in formissima e in slalom ha ottenuto un’altra scintillante vittoria, la numero 36 della carriera. È lei per forza di cose la principale indiziata alla vittoria. Le avversarie non mancano: Viktoria Rebensburg ha vinto i primi due giganti della stagione, ma a Courchevel non ...

Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La tappa della Coppa del Mondo 2017 di Bormio prosegue con la Combinata alpina. Dopo la vittoria in discesa, Dominik Paris ci riprova, e sarà uno dei sette italiani al via. È una gara imprevedibile, visto il particolare format, dove anche i nomi meno attesi possono dire la loro. Bisognerà sapersi esprimere al meglio nella velocità e destreggiarsi tra i paletti stretti: il migliore nelle ultime due stagioni è stato il francese Alexis Pinturault, ...