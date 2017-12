Scherma | l’Italia non si ferma Tanti giovani pronti al decollo per la stagione 2018

Scherma : un 2017 al top per l’Italia. Potenza europea e mondiale : Italia miglior nazione in Europa e nel Mondo. Questo è il riassunto di un 2017 semplicemente straordinario da parte della squadra azzurra, capace di vincere il medagliere sia agli Europei di Tbilisi e pochi mesi anche ai Mondiali di Lipsia. Un vero e proprio capolavoro per una disciplina che non conosce assolutamente la parola crisi e che ha saputo rinnovarsi negli anni con sempre protagonisti diversi. E’ stata la stagione magica della ...

Scherma - Coppa del Mondo Torino e Gyor 2017 : l’Italia punta al doppio successo nel fioretto - torna in pedana Daniele Garozzo : Domani inizierà un fine settimana particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Infatti a Torino avremo il Grand Prix di fioretto, che vedrà salire in pedana sia gli uomini che le donne, mentre a Gyor (Ungheria) saranno impegnati gli sciabolatori per il secondo appuntamento stagionale. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto maschile, dove avremo il ritorno in pedana di Daniele ...

Scherma - Mondiali paralimpici Roma 2017 : l’Italia è insaziabile! Arriva anche un argento nella sciabola a squadre femminile : Terminano nel miglior modo possibile i Mondiali di Scherma paralimpica 2017 per i colori azzurri. Nell’ultima giornata della rassegna iridata di Roma il Bel Paese conquista un’altra medaglia prestigiosa ovvero un argento nella prova a squadre di sciabola femminile. Grazie a questo risultato la selezione nostrana sale a quota 11 medaglie: cinque ori, tre argenti e tre bronzi. Un vero trionfo! L’ultimo metallo porta la firma di ...

Scherma - Coppa del Mondo Suzhou 2017 : l’Italia delude nella spada - Mara Navarria e Rossella Fiamingo fuori al primo assalto : La seconda tappa di Coppa del Mondo di spada femminile, in corso di svolgimento a Suzhou, non regala gioie all’Italia in ambito individuale. Infatti dopo un’ottima prestazione complessiva in qualifica, le azzurre hanno deluso nel tabellone principale, con risultati al di sotto delle aspettative. La migliore italiana è stata Giulia Rizzi, che è stata eliminata agli ottavi. L’azzurra, partita dal turno preliminare è riuscita a vincere di misura i ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa di sciabola maschile ad Algeri : La stagione di Coppa del Mondo 2017-2018 della sciabola maschile prende il via nel weekend con la prima tappa in programma da Algeri (Algeria). Saranno 132 gli atleti che saliranno in pedana e tra questi ben 12 saranno azzurri. La squadra dell’Italia sarà composta da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Diego Occhiuzzi, Lorenzo Romano, Leonardo Affede ed ...