San Silvestro | vetro vietato in tutte le piazze

L'orologio in Times Square e i valzer di Strauss a Vienna - il rito globale di San Silvestro : Dai discendenti dei galeotti di Sua Maestà Britannica, una lezione di civiltà per il resto del mondo.

'A San Silvestro NON LAVORO'/ Quella vittoria di una mamma che nasconde una sconfitta : Una dipendente dell'Eurospin di Susa ha esercitato il suo diritto al riposo il 31 dicembre. L'azienda le chiesto di lavorare a 100 km di distanza.

Botti di Capodanno - 10 regole per evitare di rovinarsi la notte di San Silvestro : 'L'immissione sul mercato e la detenzione per la vendita di qualsiasi prodotto pirotecnico non riconosciuto dal ministero dell'Interno e/o privo di regolamentare etichetta sono severamente vietate ...

"A San Silvestro non lavoro"/ Susa - mamma di due bimbi trasferita a 100 km da casa - punizione dell’azienda? : "A San Silvestro non lavoro": la decisione di una mamma di Susa in base a quanto previsto dal suo contratto non sarebbe piaciuta all'azienda. Allontanata per punizione?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Capodanno a Genova Tutti gli appuntamenti e le disposizioni per la notte di San Silvestro : Genova Genova si prepara a salutare il 2017 in grande stile con spettacoli e feste in piazza e con l'apertura straordinaria dei Rolli che accoglieranno i visitatori per offrire un suggestivo brindisi al 2018 all'interno delle dimore storiche dei genovesi. Una ...

Torino - si rifiuta di lavorare a San Silvestro : trasferita a 100 chilometri per una settimana : Si era rifiutata di lavorare la domenica di San Silvestro, il 31 dicembre. E pochi giorni dopo le è stato comunicato un trasferimento temporaneo – di una settimana – in una sede a 100 chilometri di distanza. È successo ad Anita (è un nome di fantasia), 40 anni, da 12 dipendente del reparto ortofrutta del supermercato Eurospin di Susa, provincia di Torino. È una delle poche ad avere ancora il «vecchio» contratto a tempo indeterminato, che prevede ...

Roma - 'Botti vietati a San Silvestro' : Raggi ci riprova con l'ordinanza : Questa volta, non ci può essere Tar che tenga: il Comune vuole arrivare a un'ordinanza anti-botti di Capodanno che sia blindata. A prova di ricorso. O meglio: di sospensiva, come appunto accadde l'...

Prato. Nel centro storico tanti eventi nella notte di San Silvestro : Diversi gli appuntamenti per la notte di San Silvestro voluti dall’Amministrazione comunale di Prato e presentati dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniela Toccafondi insieme al direttore artistico di Capodanno Live Music 2018 Alessandro Rubino e i rappresentanti dei locali che partecipano all’iniziativa,…Continua a leggere →