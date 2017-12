Salto Huawei P8 Lite all’aggiornamento B898 | per single SIM Vodafone del 29 dicembre

: Salto #HuaweiP8Lite all'aggiornamento B898: per single SIM Vodafone del 29 dicembre - OptiMagazine : Salto #HuaweiP8Lite all'aggiornamento B898: per single SIM Vodafone del 29 dicembre - 24h_Tecnologia : Huawei potrebbe saltare in avanti coi nuovi top gamma: ancora conferme sul nome “P20”: Gli indizi su un possibile c… - androidworldit : Huawei potrebbe saltare in avanti coi nuovi top gamma: ancora conferme sul nome “P20” - floryn90 : Huawei potrebbe saltare in avanti coi nuovi top gamma: ancora conferme sul nome “P20” -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Segnaliamo un ulteriore aggiornamento perP8), che questa volta ha colpito gli esemplari ALE-L21SIM brandizzati dal logo operatore. Si tratta di una serie firmware sicuramente diversa rispetto alla B617 di cui vi parlavamo un paio di giorni fa in riferimento agli esemplari no brand (di cui, tra le altre cose, si parla anche abbastanza bene).L'upgrade è in diffusione in Europa e nel Regno Unito, basato sempre su Android 6.0 MarshMallow ed EMUI 4.1. Potrete procedere al download ed all'installazione manuale del pacchetto, sempre che non vogliate attendere l'OTA (che presto o tardi arriverà anche in Italia, verosimilmente a gennaio inoltrato), potrete ricorrere alla guida proposta dal solito 'stechguide.com', facendo bene attenzione a comprendere ed a portare a termine tutti i passaggi richiesti (anche il più piccolo ed apparentemente insignificante ...