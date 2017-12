Roma Sud A1 | maxi tamponamento | 1 morto e 4 feriti

Morta una persona in incidente sulla diramazione di Roma sud : Roma, 29 dic. (askanews) Alle ore 19 circa sulla D19 diramazione di Roma Sud nel tratto compreso tra San Cesareo e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione della A1 è avvenuto un incidente ...

Nel Sud Tirolo che volta le spalle a Vienna : “Le tasse pagate a Roma tornano qui” : L’unico che sembra davvero interessato è un ragazzotto evidentemente sportivo che sfotte divertito: «Ci rimetterete un sacco di medaglie». ...

Sebastian Kurz sulla proposta di doppio passaporto ai sudtirolesi : "Eccellenti contatti con Roma - chiariremo" : L'Austria offrirà la cittadinanza alla minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige solo in stretta cooperazione con l'Italia. È quanto ha detto il nuovo cancelliere austriaco, Sebastian Kurz."È qualcosa che certamente abbiamo solo in programma di fare in stretta cooperazione con l'Italia e con il governo a Roma", ha dichiarato Kurz nel corso di una conferenza stampa congiunta con Heinz-Christian Strache, leader del partito ...

Uisp XVIII – Libertas Roma Sud 67- 47 : Vittoria importantissima quella conquistata dai rosso blu al PalaCellulosa questa sera. Ottima la prestazione sfoderata dai ragazzi del duo Petroni-Malospiriti, i quali battono una...

Austria - governo Kurz pensa a cittadinanza per i sudtirolesi. Roma : “Avrebbe effetti gravissimi” : Come era inevitabile, non è stata accolta bene a Roma l’idea del nuovo governo Austriaco di Sebastian Kurz, alleato con l’ultradestra di Heinz-Christian Strache, di concedere il passaporto Austriaco agli italiani di lingua tedesca o ladina. Cioè i sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. L’annuncio, arrivato dai partiti di opposizione di lingua tedesca in Alto Adige secondo cui si tratta di “un’occasione storica di valore ...

La mostra Visioni del Sud. Fotografie di Giuseppe Palumbo dal 7 dicembre a Roma : ... fissato da un osservatore impegnato e curioso, un vero intellettuale attento alla conservazione di un mondo in trasformazione, più che un semplice tecnico dello scatto fotografico. La grande ...

Roma - la Curva Sud sta con De Rossi : 'Nostro capitano' : Roma - 'Sangue Romano... DDR nostro capitano!' . Con questo striscione esposto durante il primo tempo della gara con la Spal, e con diversi cori, la Curva Sud dello Stadio Olimpico si schiera a ...

Dieci cose che sono vietate nella movida a Roma Sud : La movida a Roma Sud deve essere regolamentata. Lo ha deciso un tavolo tecnico (con il Questore Guido Marin o, il presidente del XI municipio Dario D'Innocenti, l'Amministratore delegato di EUR S.p.a .

A Roma appuntamento con Südtirol Bank per parlare di oro e biotech : Lunedì prossimo, 4 dicembre a Roma, Südtirol Bank propone un appuntamento di interesse sia per il mondo della consulenza, sia per i risparmiatori . Un confronto/incontro tra gli investimenti in strumenti finanziari e in beni fisici. Alfonso Meomartini, divisional manager di Südtirol Bank, nell'...

Qualità della vita - Belluno in testa. Arretrano Milano e Roma - sempre più ampio il divario fra Nord e Sud : Tutti a Belluno . È la città che si aggiudica il primo posto quanto a Qualità della vita nella XXVIII edizione dell'indagine annuale del Sole 24 Ore. La migliore Qualità della vita parte dalle Alpi, ...