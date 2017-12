Roma | maxitamponamento in autostrada | due feriti gravi

Roma - maxitamponamento sulla A24 : 10 auto coinvolte. Tredici feriti - 3 gravi : tra loro anche un neonato : maxitamponamento sulla A24, all’altezza dello svincolo di Castel Madama (Roma). Dieci i veicoli coinvolti. Le persone che sono rimaste ferite sono 13, di cui tre in gravi condizioni. Tra loro c’è anche un neonato. I feriti sono stati trasportati in ospedale con un’eliambulanza in codice rosso. L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. L'articolo Roma, maxitamponamento sulla A24: 10 auto coinvolte. Tredici feriti, 3 gravi: ...