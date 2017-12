Roma - Di Francesco chiama Berardi : La Roma pensa al mercato ma anche a medio/lungo tempo. Il tecnico Di Francesco vorrebbe, per la prossima stagione, poter contare anche su Berardi, cercato da diversi club nel corso dell'ultima estate ...

Roma-Sassuolo - Di Francesco tra ieri - oggi e domani : Prima o poi doveva arrivare. Il calendario ha voluto che fosse l'ultima partita dell'anno. Una data quasi simbolica. Di Francesco ritrova il Sassuolo: una bella storia, senza dubbio. Cinque anni dove ...

Roma - Dzeko : 'Auguro a Di Francesco di fare più punti di Spalletti e di vincere un trofeo' : Roma - Edin Dzeko è stato protagonista dello S lide Show sull'emittente televisiva ufficiale della Roma . L'attaccante bosniaco ha raccontato il 2017 attraverso le immagini più significative. Tra le ...

Roma - parla Dzeko : il rapporto di alti e bassi con Spalletti - l’addio di Totti e un parere su Di Francesco : Protagonista dello Slideshow di Roma TV, che ha ripercorso il 2017 giallorosso, Edin Dzeko ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito a cominciare dal rapporto di alti e bassi avuto con Spalletti: “Nei primi sei mesi non è stato facile. Una volta giocavo, quella dopo no ma è un grande allenatore. Ha fatto il record di punti, speriamo DI Francesco possa farne di più, portando qualche trofeo. Anche grazie a Spalletti, sono diventato ...

Roma, De Rossi ammette: "Juve ancora superiore. Di Francesco? Il migliore" Roma, DE Rossi ammette – Nel momento più difficile della gestione Di Francesco da inizio stagione ad ora, a metterci la faccia è il capitano Daniele De Rossi. I gialloRossi sono reduci da due ko consecutivi, uno in Coppa Italia contro ...

Roma : De Rossi "lavoro Di Francesco ok" : (ANSA) - Roma, 28 DIC - La bontà del lavoro di Di Francesco, le qualità da centravanti di Dzeko. Nonostante il periodo di flessione attraversato ultimamente dalla Roma, Daniele De Rossi promuove sia l'...

Roma - Di Francesco pensa al 4-2-4 per la coppia Dzeko-Schick : Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' , in tutte e tre le occasioni, con il cambio in corsa, la Roma ha trovato pericolosità, occasioni e peso offensivo. È innegabile che se con il 4-3-3 la Roma dell'...

Calciomercato Roma - novità dalla Spagna : “si avvicina il regalo per Di Francesco” : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, match che ha dato comunque importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, i giallorossi possono lottare fino alla fine e solo un errore clamoroso nel finale dell’attaccante Schick ha impedito di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa, ...

Roma - Di Francesco "chiama" Monchi : a gennaio servono acquisti : Gli ultimi due giocatori della Roma ad aver segnato allo Stadium, ieri Juventus oggi Allianz, si chiamano Francesco Totti e Juan Manuel Iturbe: uno ha smesso, l'altro è andato a cercare fortuna in ...

Di Francesco cambia la Roma per Schick : Dopo la sbornia natalizia, le Feste in famiglia e i due giorni di riposo concessi ai suoi giocatori Di Francesco da oggi inizia a preparare la sfida al Sassuolo. C'è da risolvere il problema della ...

Roma - incontro di mercato tra Di Francesco e Monchi : il tecnico chiede rinforzi : Nei prossimi giorni Di Francesco e Monchi si metteranno a tavolino per pianificare una strategia di mercato della Roma. L'allenatore (che ha passato il Natale in famiglia a Sambuceto, in provincia di ...

Roma - Di Francesco : "Orgogliosi del nostro secondo tempo" : Il tecnico giallorosso dopo il ko dello Stadium contro la Juve: "Sbagliamo sempre sottoporta ma ci abbiamo provato"

Roma - Di Francesco : "Approccio sbagliato : ma abbiamo creato tanto" : Quella palla sbagliata da Schick all'ultimo secondo pesa come un macigno sulla partita e forse sul campionato della Roma, sconfitta allo Juventus Stadium . "Siamo cresciuti nella ripresa, ma la Juve è ...