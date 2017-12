Rogo New York | capo dei vigili del fuoco | “Tragedia senza precedenti | presto per parlare

Rogo in edificio del Bronx a New York - almeno 12 morti - anche un bimbo : E' salito ad almeno 12 morti il bilancio del Rogo divampato in un edificio residenziale di cinque piani a New York, nel quartiere di Little Italy al Bronx, proprio a fianco del Bronx Zoo. E' il ...

Palazzo in fiamme a New York12 morti - anche un bimbo. VideoDe Blasio : 'Peggior Rogo da 25 anni' : Almeno 12 persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile incendio divampato a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella città" Segui su affaritaliani.it