Rita Ora | il Capodanno piccante dell' ambasciatrice | Senza veli e mini-slip su Instagram

Torino - si rifiuta di lavorare a San Silvestro : trasfeRita a 100 chilometri per una settimana : Si era rifiutata di lavorare la domenica di San Silvestro, il 31 dicembre. E pochi giorni dopo le è stato comunicato un trasferimento temporaneo – di una settimana – in una sede a 100 chilometri di distanza. È successo ad Anita (è un nome di fantasia), 40 anni, da 12 dipendente del reparto ortofrutta del supermercato Eurospin di Susa, provincia di Torino. È una delle poche ad avere ancora il «vecchio» contratto a tempo indeterminato, che prevede ...

Vittorio Cecchi Gori migliora - l'ex moglie Rita Rusic : "E' fuori dal coma farmacologico" : "Vittorio è ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall'ossigeno, ma i medici mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto". Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina è ricoverato in rianimazione al Gemelli di Roma per un'ischemia cerebrale

Tremila euro a testa e altri regali ai lavoratori dalla loro azienda : "Lo meRitano" : "Teniamo molto ai rapporti con i dipendenti e da sempre coltiviamo buone relazioni sindacali. Un'azienda è fatta di persone, che siano titolari e dipendenti: ci muoviamo tutti nella stessa direzione. ...

Delrio : la mobilità ciclistica è una priorità. Ora è legge : (Teleborsa) - "La mobilità ciclistica è una priorità per le città. Oggi è legge". Ha affermato ieri, 21 dicembre 2017, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , dopo l'...

