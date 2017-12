RISULTATI SERIE C Classifiche aggiornate e diretta live score | Lecce pari | Renate ok!

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate e diretta live score : Bassano corsaro! (21^ giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:25:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate e diretta live score : pari patavino nel recupero! (21^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:16:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate e diretta live score : si scende in campo! (21^ giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:05:00 GMT)

CLASSIFICA SERIE B / RISULTATI 21^ giornata : Palermo campione d’inverno - Caputo è il bomber : CLASSIFICA SERIE B, Risultati 21^ giornata: Palermo campione d’inverno al termine del girone d'andata, Frosinone secondo, equilibrio sia in zona playoff sia per la salvezza(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:50:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate e diretta live score : il big match al Meda (21^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:47:00 GMT)

Classifica Serie B/ RISULTATI 21^ giornata : Palermo campione d’inverno : Classifica Serie B, Risultati 21^ giornata: Palermo campione d’inverno al termine del girone d'andata, Frosinone secondo, equilibrio sia in zona playoff sia per la salvezza(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:50:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate e diretta live score : le partite di venerdì (21a giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:03:00 GMT)

RISULTATI 21^ Giornata di Serie B e Classifica del 28-12-2017 : Le teste di Serie si confermano anche stasera, con la lotta ai play off sempre più aperta Ecco i Risultati della 21^ Giornata del campionato di Serie B: 27-12-2017 Ore 20:30 Parma-Spezia 0-0 L’anticipo della 21^ Giornata del campionato di Serie B, che vedeva di fronte Parma-Spezia, si è rivelato esser molto più noioso del previsto. Il Parma, dato come favorito, si è reso protagonista di una prestazione sotto tono, condito anche ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta live score : Palermo campione d'inverno! (21^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:27:00 GMT)

Serie B - 21^ giornata : RISULTATI - classifica e prossimo turno. Palermo campione d’inverno - frena ancora il Bari. Cadono Foggia e Ternana : 1/54 LaPresse/Davide Anastasi ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta live score : Palermo ed Empoli ok (21^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:19:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta live score. I fanalini di coda (21^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:51:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta live score. In cerca della vittoria (21^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:49:00 GMT)

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (21^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT)