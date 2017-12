Non sprecare soldi nei botti di Capodanno ma fare"del bene a chi ne ha bisogno", è l'appello di padre Antonio Rungi,che chiede solidarietà per Ischia duramente ferita dal recente terremoto. in particolare a di Casamicciola. "Un botto di solidarietà e non di petardi per i terremotati di Ischia" è il motto scelto dal sacerdote, teologo passionista, per contrastare il fenomeno dei botti di Capodanno, anche in questo fine 2017.(Di sabato 30 dicembre 2017)

