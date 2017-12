Riforma pensioni Questione precoci | pagamenti slittano a febbraio ma non per tutti

Riforma PENSIONI/ Salvini : via la Legge Fornero e Quota 41 per tutti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini: via la Legge Fornero e Quota 41 per tutti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 dicembre(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:59:00 GMT)

Riforma pensioni/ Deroga alla Legge Fornero per i poligrafici (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Deroga alla Legge Fornero per i poligrafici. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 dicembre(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:27:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ I chiarimenti "social" su Opzione donna ed esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. I chiarimenti "social" su Opzione donna ed esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 dicembre(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:57:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Lavoratori precoci - va avanti la petizione sul ddl Damiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Lavoratori precoci, va avanti la petizione sul ddl Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 dicembre(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 13:04:00 GMT)

Riforma pensioni 2017/ Fassina e Renzi contro Berlusconi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2017, oggi 29 dicembre. Silvio Berlusconi criticato da Stefano Fassina e Matteo Renzi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Di Maio : famiglia di due pensionati avrà più di 1.150 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Di Maio: famiglia di due pensionati avrà più di 1.150 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 dicembre(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:59:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Ape - manca ancora l'accordo con Abi e Ania (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Ape, manca ancora l'accordo con Abi e Ania. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 dicembre(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:44:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Cgil : 2018 - obiettivo cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Cgil: 2018, obiettivo cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 dicembre(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:56:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - delusione per esodati e Opzione Donna? Video : Siamo ormai giunti al termine di un anno molto ma molto movimentato per quel che riguarda la Riforma #pensioni ma ci attingiamo a vivere un 2018 che potrebbe non essere da meno. Dopo avervi parlato dei possibili aumenti previdenziali che ci saranno col nuovo anno per determinate categorie [Video] di pensionati, infatti, la Legge di Bilancio 2018 suona come una sorta di delusione per gli #esodati e per l'#Opzione Donna. Nel provvedimento ...

Riforma pensioni 2018 - delusione per esodati e Opzione Donna? : Siamo ormai giunti al termine di un anno molto ma molto movimentato per quel che riguarda la Riforma pensioni ma ci attingiamo a vivere un 2018 che potrebbe non essere da meno. Dopo avervi parlato dei possibili aumenti previdenziali che ci saranno col nuovo anno per determinate categorie di pensionati, infatti, la Legge di Bilancio 2018 suona come una sorta di delusione per gli esodati e per l'Opzione Donna. Nel provvedimento approvato in via ...

Riforma pensioni 2017/ La beffa dei costi previdenziali della Camera (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2017, oggi 28 dicembre. La beffa dei costi previdenziali della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ La fregatura per le nate nel '53 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La fregatura per le italiane nate nel 1953. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 dicembre(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:19:00 GMT)

Riforma pensioni/ Berlusconi rilancia con i mille euro (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Berlusconi rilancia con i mille euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 dicembre(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:12:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Con Rita sostegno fino a 10 anni prima della pensione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con Rita sostegno fino a 10 anni prima della pensione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 dicembre(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:51:00 GMT)