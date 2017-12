Rifiuti Roma | Bonaccini attacca Raggi | È arrogante

Roma - Pd : oggi M5S su Rifiuti invita a calma ieri portava arance : Roma, 29 dic. (askanews) 'oggi invitano alla calma e a non alzare i toni, tre anni fa portavano le arance in Campidoglio. In tutto questo tempo almeno il M5S a Roma c'è da sperare abbia appreso il ...

'Le polemiche sui Rifiuti non fanno bene a Roma' (Raggi) : Roma, 29 dic. (askanews) 'Sui rifiuti invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma, non si devono alzare toni perché le polemiche alimentano una strumentalizzazione e ...

Rifiuti - ora l'Emilia Romagna frena sulla monnezza di Roma : "Raggi arrogante" : "Sui Rifiuti da Roma stiamo facendo verifiche coi territori". E' secca la risposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna il "dem" Stefano Bonaccini che dopo aver rinviato di 48 ore la...

Rifiuti - Roma col fiato sospeso : "Per quanto riguarda la questione Rifiuti , stiamo facendo le verifiche con i territori perché non decidiamo da Bologna e dalla Regione da soli ma col resto dell'Emilia Romagna, indipendentemente dai ...

Rifiuti - Roma col fiato sospeso Emilia : "Risposta entro 48 ore" : Bologna, 29 dic. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda la questione Rifiuti, stiamo facendo le verifiche con i territori perché non decidiamo da Bologna e dalla Regione da soli ma col resto dell'Emilia Romagna, indipendentemente dai toni che si usano". A dichiararlo è il presidente della Regione Emilia

Rifiuti di Roma - Bonaccini : 'Decisione a breve ma da Raggi atteggiamento arrogante' : ...piccola quantità di Rifiuti per poche settimane dalla Liguria e dalla Puglia ' regioni governate rispettivamente dal centro destra e dal centro sinistra ' quindi non c'è tema di differenza politica ' ...

Rifiuti - Assotutela : “Esposto sull’inefficienza della raccolta a Roma” : “Le segnalazioni di incuria sporcizia, giunte in questi giorni di festa da tanti residenti capitolini, sono il simbolo del fallimento della raccolta Rifiuti nel periodo natalizio. Cassonetti stracolmi e cumuli di immondizie, infatti, sono stati visti in numerose zone della Capitale d’Italia, a dimostrazione che Ama e Comune di Roma non stanno portando avanti quella programmazione e quella pianificazione tanto promesse. Troppe le ...

Roma invasa dai Rifiuti : i cittadini danno fuoco ai cassonetti : La spazzatura galleggiava per le strade. Molti quartieri sono ancora ricoperti di rifiuti. Dopo le feste di Natale, a Roma è di nuovo emergenza. La corsa dell'Ama per pulire la città è stata rallentata da piogge e allagamenti e i sindacati minacciano uno sciopero per gennaio.I cittadini, in segno di protesta, hanno incendiato cassonetti e cumuli di spazzatura: numerose le segnalazioni da tutte le parti della città.OstiaCome riporta il ...

Rifiuti a Roma - Fortini : 'Il rischio? Fare la fine di Napoli : l'emulazione gettò la città nel caos' : Daniele Fortini oggi è consulente della Regione Lazio, ma è stato presidente dell'Ama a Roma e soprattutto amministratore delegato di Asia, la società dei Rifiuti di Napoli. Fu chiamato per affrontare ...

Roma - rivolta per i Rifiuti in strada : cassonetti in fiamme : Roma Spazzatura, alta tensione a Roma. Molti quartieri sono ancora ricoperti di rifiuti, i sindacati minacciano lo sciopero per gennaio, la corsa dell'Ama (l'azienda municipalizzata) per pulire la ...

Roma - Foschi (Pd) : piove e i Rifiuti galleggiano per le strade : Roma, 27 dic. (askanews) 'piove e Roma si allaga come al solito, visto che nonostante le promesse del partito dei Cinque stelle né le caditoie né i tombini sono stati puliti. Ma quest'anno grazie alla ...

Rifiuti - Roma : raccolta regolare anche a Santo Stefano : A Roma, anche nella giornata di Santo Stefano, “Ama ha assicurato le attività di pulizia e raccolta dei Rifiuti su tutto il territorio cittadino. Nelle aree della raccolta porta a porta e’ stato effettuato il prelievo dei materiali di scarto come da programma. E’ stata inoltre assicurata come annunciato la raccolta straordinaria degli imballaggi in carta e cartone per le utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ...

Roma invasa da Rifiuti e topi dopo Natale. Ira cittadini : "Niente raccolta da 9 giorni" : Cartoline di auguri di Buon Natale da Roma: strade letteralmente invase dai rifiuti e cassonetti stracolmi. Da nord a sud, dopo le feste, la situazione nella capitale è davvero...

Rifiuti - Ama : a Roma in corso pulizia per S. Stefano : Roma, 26 dic. (askanews) Anche nella giornata di oggi (S.Stefano), Ama ha assicurato le attivita' di pulizia e raccolta dei Rifiuti su tutto il territorio cittadino. Nelle aree della raccolta 'porta a ...