Ricerca | al via maxi studio sul Dna e sulla sua influenza sul successo della dieta

Al via il bando di 391 milioni per la Ricerca di base : L'importo per il nuovo Prin è - sottolinea una nota ministeriale - il più alto di sempre, grazie alla scelta dei ministri dell'Istruzione, Valeria Fedeli , e dell'Economia, Pier Carlo Padoan , di ...

Al via bando per la Ricerca : stanziati quasi 400 mln : Lo rendono noto i ministri dell'Economia Pier Carlo Padoan e dell'Istruzione Valeria Fedeli. L'importo per il nuovo PRIN è il più alto di sempre, grazie alla scelta di Fedeli e Padoan, di concentrare ...

Ricerca anticancro - il centro di Nerviano ai cinesi : Soddisfazione per la chiusura dell'operazione è stata espressa dall'assessore lombardo all'Economia, crescita e semplificazione, Massimo Garavaglia : "Dopo il cambio di governance, Nerviano si è ...

"Due cesari e nessun fastidio. Io - immune dal dolore - da Ricercatrice a 'cavia' - per aiutare chi soffre" : "Pensavo di superare determinate soglie del dolore perché sono caratterialmente forte, non voglio mai rimanere indietro. Al lavoro sono sempre andata anche con la febbre senza sentirmi particolarmente scossa, i colleghi mi chiamavano 'superdonna'. Poi, facendo dei test, ho scoperto il collegamento con una variazione genetica: io non percepivo quanto altri percepivano".Dopo una distorsione alla caviglia subita in Croazia, Letizia Marsili ...

Grande Viaggio - Ricerca Conad a Milano su imprese in Italia presentazione : L'obiettivo di Conad è stato ricreare le reti necessarie a far ripartire un paese dove la coesione sociale è stata messa a dura prova dalla violenza della crisi che ha colpito tutte le fasce sociali

Grande Viaggio - imprese in Italia da una Ricerca Conad. Presentazione a Milano : L'obiettivo di Conad è stato ricreare le reti necessarie a far ripartire un paese dove la coesione sociale è stata messa a dura prova dalla violenza della crisi che ha colpito tutte le fasce sociali

Ricerca - al via progetto sul Baobab contro malnutrizione in Africa : Roma, 27 nov. (askanews) Approfondire la conoscenza delle proprietà nutritive e farmaceutiche del Baobab per contribuire alla lotta contro la malnutrizione in Africa, favorendo anche la sua produzione ...

Al via la SPACE week 2017 : Ricerca e dell’innovazione in campo spaziale - tanti appuntamenti fino al 23 novembre : Lift-off per l’edizione 2007 della SPACE week, i cui lavori sono iniziati questa mattina presso l’Auditorium dell’Agenzia spaziale Italiana. La manifestazione, che è centrata sui temi della ricerca e dell’innovazione in campo spaziale, è stata organizzata dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) in collaborazione con l’ASI e con il supporto del progetto COSMOS 2020 e della rete Enterprise Europe Network. La SPACE week, che si ...

“Fare Ricerca - mai così facile!” : al via il corso per smascherare le bufale : Fare una Ricerca non è mai stato così facile: nell’era di Internet non solo è aumentata a dismisura la quantità di informazioni a disposizione, ma anche l’accesso all’informazione stessa è molto più semplice. Districarsi in questo universo non è impresa da poco, e per farlo serve un’educazione che cominci prima di tutto dalla scuola. Sta per partire la quinta edizione di “Fare Ricerca, mai così facile!”, progetto nato con l’obiettivo di ...

Viaggio e Ricerca scientifica - studenti dell'Itis in visita a centri di Fisica e Aeronautica : ... sgominata associazione mafiosa con ramificazioni anche ad Andria Cronaca lun 13 novembre In particolare è stata documentata l'esistenza di una fiorente attività di traffico e spaccio al dettaglio di ...

Viareggio : alla Croce Verde si presenta il libro di Montegmani - 'Alla Ricerca della sinistra perduta' : ...e si sovrappone ai fatti politici piú rilevanti dell'ultimo cinquantennio italiano e che infine diviene una propositiva riflessione sulle particolarità dell'attuale situazione storico-politica.

“Igor Vaclavic è a Viareggio” / Ma è un falso allarme : scatta l'allarme alla stazione - ma il Ricercato non c'è : “Igor Vaclavic è a Viareggio”, ma è un falso allarme: scatta l'allarme alla stazione, ma il ricercato non c'è. Le ultime notizie su Norbert Feher, il killer di Budrio.(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 20:59:00 GMT)

Gentiloni a colloquio con l’astronauta Paolo Nespoli : tra i temi affrontati il futuro dei viaggi spaziali e la Ricerca sulla ISS : E’ orgoglioso, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, della missione Vita, la missione nata dall’accordo tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e della quale è protagonista l’astronauta Paolo Nespoli. Lo ha detto il presidente Gentiloni, nel collegamento avvenuto ieri fra Palazzo Chigi e la Stazione Spaziale Internazionale organizzato da Asi e Agenzia Spaziale Europea (Esa). “L’Italia è molto ...

Ricerca : i viaggi di lunga durata nello spazio alterano la struttura del cervello : Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine dalla neuroradiologa Donna Roberts della Medical University of South Carolina ha rilevato che le missioni spaziali di lunga durata possono alterare la struttura del cervello umano: le anomalie sarebbero legate all’aumento della pressione intracranica e ai problemi di vista riscontrati in alcuni astronauti. Grazie ai primi studi condotti su pazienti allettati (con la testa inclinata ...