Responsabilità medica e tutela del patrimonio del professionista | ne parliamo con Marco

Responsabilità medica e applicazione della legge Gelli-Bianco : La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50078/17 ha disposto il rigetto del ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. La vicenda riguardava un medico che veniva condannato da parte della Tribunale e poi dalla Corte d’ Appello di Bologna per il reato di lesioni colpose gravi a danno di un paziente con il relativo risarcimento del danno nei confronti della parte civile di 10.000,00 euro, ...