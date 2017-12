Renzi | da Pd no a populismo e estremismo

Renzi sposa la linea Gentiloni sul Pd "forza tranquilla di Governo" - terza via tra populismo grillino ed estremismo leghista : Il consiglio di Paolo Gentiloni era quello di presentare il Pd come "forza tranquilla di Governo", capace nell'ultima legislatura di tenere dritto il timone anche in acque molto agitate. Consiglio raccolto da Matteo Renzi, nel suo messaggio su Facebook dopo lo scioglimento delle Camere. Il segretario dem presenta la sua formazione come "una squadra credibile e affidabile", caratteristica distintiva rispetto a centrodestra e M5S."Voteremo il 4 ...

Calenda contro Renzi : "Ha sbagliato la linea di comunicazione. Il Pd stia lontano dal populismo" : Il governo ha "sbagliato la linea di comunicazione. Se lo dite a Renzi e alla classe dirigente del Pd gli fate una cortesia". A dare questo giudizio critico sull'esperienza di governo di Renzi/Pd è il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che, rivolgendosi al portavoce dem Matteo Richetti alla presentazione del suo libro a Roma, ha detto:"La sfida non sono le fake news ma la fuga dalla realtà. Il populismo è oggi ...

Banche - Renzi : chi ha sbagliato paghi - no è populismo ma giustizia : Roma, 3 nov. (askanews) 'Chi ha sbagliato, paghi: non è populismo, è giustizia. Sono certo che i lavori di questa Commissione di Inchiesta saranno molto utili. Per il passato e per il futuro'. Lo ha ...

Bankitalia - Chiara Geloni : "Renzi a caccia di capri espiatori rincorre populismo M5s" : Io ho rinunciato a seguire i retroscena su chi ha fatto cosa perché penso che questo, a prescindere, allontani i cittadini dalla politica. La gente sa bene che su questo tema c'è qualcosa su cui ...